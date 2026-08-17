El vallisoletano Diego Sánchez gana la medalla de bronce en la Olimpiada Internacional de Economía celebrada en Grecia

Representación española en las Olimpiadas de Economía de Grecia con el medallista vallisoletano Diego Sánchez Carro en el centro de la imagen. Olimpiadas de Economía.

El estudiante vallisoletano Diego Sánchez Carro se ha colgado la medalla de bronce en la Ronda Internacional de las Olimpiadas de Economía 2026, celebrada la pasada semana en la emblemática sede de la Academia Olímpica Internacional de la Antigua Olimpia de Grecia.

Sánchez Carro, que logró su billete para la cita helena tras quedar tercero en la fase nacional disputada en Madrid, ha conseguido situarse entre los 50 mejores alumnos del planeta.

En la gran final internacional, el joven de Valladolid compitió contra unos 150 estudiantes de cerca de 30 países, superando exigentes pruebas de Microeconomía, Macroeconomía y Educación Financiera, además del desafío práctico de políticas económicas 'Economics Policy Challenge'.

Diego formó parte de la delegación española junto a Ander Benítez, Gianina Denisa Andras, Esteban Jiménez y Roger Freixa.

Esta medalla de bronce supone un importante éxito para la educación vallisoletana en un certamen organizado en España por la Fundación para el Avance de la Libertad, en cuya edición de este año han participado más de 150.000 alumnos de secundaria de todo el mundo.