Quequé se sentará en el banquillo en noviembre por el supuesto acoso a la presidenta de Abogados Cristianos

La vallisoletana Polonia Castellanos y el salmantino Héctor de Miguel 'Quequé' El ESPAÑOL

El humorista y presentador salmantino Héctor de Miguel Martín, conocido como 'Quequé', tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados el próximo 30 de noviembre en Valladolid.

Lo hará para responder por un presunto delito de coacciones en su modalidad de acoso contra Polonia Castellanos, presidenta de la Asociación Española de Abogados Cristianos.

La Fiscalía solicita para el humorista una pena de dos años de prisión, mientras que la acusación particular eleva la petición hasta los cuatro años de cárcel al incluir también un delito de incitación al odio.

La citación ha sido fijada por el Tribunal de Instancia Sección de lo Penal Plaza Número 4 de Valladolid mediante una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso este medio.

El procedimiento judicial se centra en unos hechos que se remontan a una intervención de Quequé en su programa 'Hora Veintipico', en la que difundió en antena el número de teléfono de Polonia Castellanos.

El caso parte de un 'sketch' en el que el presentador, en tono irónico, instaba a los oyentes a no llamar, escribir ni realizar ningún tipo de mención a la presidenta de Abogados Cristianos. La emisión, sin embargo, terminó provocando, según denunció posteriormente Castellanos, una oleada de llamadas y mensajes.

“Más de mil personas me llamaron para insultarme”, aseguró entonces la presidenta de la organización, que sostuvo que la difusión de su teléfono tuvo consecuencias directas sobre ella.

La causa judicial deberá determinar ahora si la actuación del humorista puede ser constitutiva de los delitos que se le atribuyen.

En concreto, el Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de acoso y solicita una pena de dos años de prisión, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de su profesión durante el tiempo de la condena.

La acusación particular, ejercida en nombre de Polonia Castellanos, mantiene una petición de pena superior.

Solicita un total de cuatro años de prisión: dos años por un presunto delito de incitación al odio y otros dos por el delito de acoso. A ello añade una multa de 24 meses.

El juicio permitirá así dirimir las responsabilidades penales que, en su caso, pudieran derivarse de la emisión del programa y de la posterior difusión del número de teléfono de la presidenta de Abogados Cristianos.

Quequé deberá comparecer el próximo 30 de noviembre ante el tribunal vallisoletano, donde se abordarán unos hechos que han terminado trasladando a los tribunales el enfrentamiento entre el humor del presentador y la organización que preside Castellanos.