Una obra en la N-601 provoca retenciones y cortes en Valladolid: el Ministerio de Puente no avisó a la Policía

Obras de la pasarela de la variante de trenes de mercancías sobre la N-601 ICAL

Sorpresa y quejas de los conductores esta mañana de lunes.

El corte de la N-601 por las obras de construcción de una pasarela de la variante ferroviaria de mercancías ha provocado importantes retenciones y problemas de circulación en el sur de Valladolid, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

La carretera de Madrid permanece cerrada en ambos sentidos entre la rotonda de San Agustín y la VA-30, una situación que ha complicado tanto la entrada como la salida de la ciudad.

Según fuentes de la Policía Local, se produjo sin que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, comunicara con antelación el día y la hora exactos del corte.

Y así se ha encargado de dejarlo claro en sus redes sociales: "Por obras para la construcción de una pasarela, por parte del Ministerio de Transportes, se corta la Ctra. de Madrid, sentido N-601, hasta las 22:00 horas".

El colapso se concentró principalmente entre las 8.00 y las 10.00 horas, coincidiendo con la entrada a Valladolid y la salida de numerosos vehículos hacia la carretera de Madrid y Laguna de Duero.

La previsión de la Policía Local es que las dificultades vuelvan a intensificarse entre las 14.00 y las 15.00 horas, coincidiendo con la salida de trabajadores y estudiantes.

La propia Policía Municipal ha tenido que informar a los conductores a través de sus redes sociales del cierre y de los itinerarios alternativos.

🚧⚠️ AVISO DE TRÁFICO



Por obras para la construcción de una pasarela, por parte del Ministerio de Transporte, se corta la Ctra. de Madrid, sentido N-601, hasta las 22:00 h



➡️ Se puede acceder desde la VA-30 a la N-601 en sentido Laguna de Duero



🚗 Planifica tu recorrido,… pic.twitter.com/3emkLEW0mV — Policía Municipal Valladolid (@PoliciaMV) August 17, 2026

En el aviso publicado este lunes, recuerda que la carretera de Madrid permanece cortada hasta las 22.00 horas por las obras del Ministerio dirigido por Óscar Puente y recomienda planificar los desplazamientos, respetar la señalización y circular con precaución.

La Policía sabía que habría un corte, pero no cuándo

El principal malestar entre los responsables municipales se centra precisamente en la falta de información previa.

Según explicó un portavoz de la Policía Local a Ical, los agentes tenían conocimiento de que la N-601 iba a ser cortada, pero el Ministerio no había confirmado con antelación ni el día ni la hora en la que se produciría la interrupción del tráfico.

Se trata de una circunstancia especialmente relevante porque el corte afecta a una de las principales vías de acceso y salida de Valladolid y obliga a modificar los recorridos habituales de miles de conductores.

Desde la Policía Local apuntan que lo habitual en actuaciones de estas características es recibir la información con suficiente antelación para poder preparar el dispositivo de tráfico y, sobre todo, advertir a los ciudadanos antes de que se encuentren con la carretera cerrada.

La falta de aviso previo ha contribuido a que muchos conductores se hayan encontrado este lunes con el corte y hayan tenido que modificar su recorrido sobre la marcha, provocando la concentración de vehículos en algunos de los desvíos.

El acceso hacia Medina del Campo, uno de los puntos más conflictivos

Para los vehículos que salen de Valladolid por la carretera de Madrid y se dirigen hacia Laguna de Duero, el itinerario alternativo obliga, a la altura del colegio de San Agustín, a utilizar la vía de servicio para incorporarse a la VA-30.

Desde allí, los conductores deben circular por la circunvalación exterior hasta alcanzar la rotonda de la carretera de Rueda, donde tienen que realizar un cambio de sentido para poder tomar posteriormente la salida hacia Laguna de Duero.

Este recorrido ha provocado que la salida señalizada hacia la avenida de Medina del Campo, situada entre el barrio de Covaresa y el Hotel Lasa, se convierta en uno de los principales puntos de congestión durante las primeras horas de la mañana.

La Policía Local prevé que este punto vuelva a registrar problemas durante la franja de salida comprendida aproximadamente entre las 14.00 y las 15.00 horas.

En sentido contrario, los conductores que pretendían acceder a Valladolid por la N-601 se han encontrado también con el corte y han tenido que desviarse por la VA-30.

En este caso, el recorrido alternativo dirige el tráfico hacia la salida del polígono industrial de San Cristóbal y posteriormente hacia la carretera de Segovia y la A-601, la Autovía de Pinares.

La modificación de estos itinerarios ha incrementado la presión sobre la red viaria del entorno de la VA-30 y sobre las vías utilizadas como alternativa a la carretera de Madrid.

Un viaducto de 1,1 kilómetros sobre la N-601

El cierre está relacionado con los trabajos que Adif desarrolla para construir la variante ferroviaria de mercancías de Valladolid, en concreto el denominado viaducto de Los Tramposos.

La infraestructura permitirá sacar de la ciudad los trenes de mercancías que actualmente atraviesan el entorno ferroviario urbano y tiene una longitud aproximada de 1,1 kilómetros. El viaducto sobrevuela el entorno del kilómetro 185 de la N-601, precisamente el punto que obliga ahora a realizar estas afecciones sobre la carretera.

El propio Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya había advertido en julio de que las obras de la variante ferroviaria tendrían consecuencias sobre la circulación en varias carreteras de la zona.

En aquella comunicación se señalaba que los cortes se producirían en diferentes horarios y días durante un periodo estimado de tres meses y que serían señalizados mediante desvíos provisionales para garantizar la continuidad del tráfico.

Sin embargo, en el caso del corte de este lunes, la Policía Local sostiene que no recibió con la antelación habitual la confirmación concreta de cuándo se iba a producir la interrupción, una falta de información que ha dejado a numerosos conductores ante una modificación de sus recorridos ya durante la propia jornada.

El corte de la N-601 está previsto, según la información finalmente trasladada a la Policía Local, hasta las 22.00 horas de este lunes.