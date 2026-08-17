Un niño de 10 años resulta herido tras un accidente en la autovía a su paso por Valladolid

Un sanitario sube a una ambulancia de Sacyl. JCyL

Un niño de unos 10 años ha resultado herido este lunes, 17 de agosto, en un accidente producido en el kilómetro 5 de la A-601, en la provincia de Valladolid.

El siniestro se ha producido sobre las 18:18 horas, cuando dos turismos han colisionado por alcance y el menor ha necesitado de asistencia sanitaria.

Según los alertantes, que han avisado a la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, el niño se quejaba de dolor de cuello y espalda.

El aviso se ha trasladado al Cuerpo Nacional de Policía, a la Policía Municipal y a los servicios de emergencias de Sacyl, que han movilizado recursos.

Por el momento, se desconoce si finalmente el menor ha necesitado de traslado hasta un centro hospitalario para ser atendido.