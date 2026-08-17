Herida una trabajadora de 20 años tras quedar atrapada en una máquina de patatas en Brahojos de Medina

Imagen de dos trabajadores en una de las fábricas de patatas. Eduardo Margareto ICAL

Angustia a primera hora de la mañana en Brahojos de Medina (Valladolid). Una chica de apenas 20 años ha tenido que ser trasladada de urgencia al hospital tras sufrir un accidente de trabajo mientras manipulaba una máquina procesadora de patatas, quedando enganchada y atrapada por la propia cinta del mecanismo.

El accidente ocurrió al poco de empezar la jornada, rozando las nueve de la mañana (8:56 horas), cuando saltaron las alarmas en el 1-1-2.

Enseguida se desplegó un operativo de emergencia con agentes de la Guardia Civil, una UVI móvil del Sacyl y dotaciones de Bomberos de la Diputación, imprescindibles para liberar a la joven del engranaje.

Tras lograr desengancharla y atenderla sobre el terreno para estabilizarla del impacto y las heridas, el equipo médico decidió su traslado inmediato en la UVI móvil hasta el hospital.