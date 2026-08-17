Amenaza con un cuchillo de cocina a dos inquilinas por el impago de 20 € en una vivienda de la zona de la Plaza de Toros

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido, en la tarde de este 14 de agosto, a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas tras una discusión con dos de sus inquilinas, como apuntan fuentes policiales.

Agentes de la Policía Nacional, en funciones de seguridad ciudadana, fueron requeridos sobre las 17:00 horas del 14 de agosto para acudir a un domicilio situado en la zona de la Plaza de Toros de Valladolid.

Dos mujeres manifestaban que estaban teniendo problemas con el casero que, presuntamente, pretendía expulsarlas del piso y se estaba mostrando muy violento.

Una vez en el lugar, los agentes localizaron en el portal a una mujer y a un varón y procedieron a recabar la información necesaria para determinar lo ocurrido.

Las dos inquilinas tenían alquiladas sendas habitaciones desde hacía cinco días, mediante contrato verbal con el propietario. Una de ellas había abonado la totalidad de la estancia mientras que otra mantenía pendiente el pago de 20 euros, correspondiente a la semana acordada.

Según relataron las afectadas, el casero se había personado en el domicilio y había accedido al interior “sin consentimiento” iniciándose una discusión en la cocina.

Les recriminó que “no tenían derecho a usarla todos los días y comenzó a gritarles que abandonaran la vivienda de inmediato, intentando expulsarlas por la fuerza”.

Durante la discusión, el hombre exigió el pago de los 20 euros pendientes y, en un momento dado, cogió un cuchillo de cocina, esgrimiéndolo de forma amenazante mientras continuaba increpando a las mujeres.

Ante esto, una de las inquilinas alertó al 091. Cuando el hombre tuvo conocimiento de la llegada de las dotaciones policiales, dejó el cuchillo de cocina e intentó abandonar el lugar hasta que fue interceptado por los agentes.

Los funcionarios procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de amenazas, trasladándolo a dependencias policiales para la tramitación del correspondiente atestado. Una vez finalizados los procedimientos, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.