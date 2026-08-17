Un acertante de la Bonoloto se lleva miles de euros en Valladolid

El resguardo fue validado en la Administración de Loterías número 9, situada en el Paseo de Zorrilla, 74 Cedida

La suerte ha vuelto a sonreír a la ciudad de Valladolid.

Un boleto de la Bonoloto validado en la Administración de Loterías número 9, ubicada en el número 74 del Paseo de Zorrilla, ha resultado agraciado con un premio de Segunda Categoría, correspondiente a cinco aciertos más el número complementario.

El acertante percibirá un total de 147.267,64 euros, según los resultados del sorteo celebrado ayer.

El boleto sellado en Valladolid fue, además, el único acertante de esta categoría en toda España.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 2, 8, 17, 29, 31 y 44.

El número complementario fue el 34, mientras que el 1 correspondió al reintegro.

El sorteo también dejó un importante premio de Primera Categoría. Un único acertante consiguió los seis números de la combinación ganadora y percibirá aproximadamente 3,86 millones de euros.

En este caso, el boleto fue validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.