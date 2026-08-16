Grave accidente de madrugada en Cabezón de Pisuerga: un niño de 10 años y tres adultos trasladados al hospital

Grave suceso en Cabezón de Pisuerga. Cuatro personas —entre ellas un niño de 10 años— han tenido que ser trasladadas al Hospital Clínico Universitario de Valladolid tras sufrir un grave accidente de tráfico al salirse de la vía el coche en el que viajaban a la altura del puente de la salida 112 de la A-62.

Entre los heridos se encuentran un hombre de 65 años, trasladado en ambulancia con el equipo médico de Cigales, otro de 45 años llevado en Unidad Medicalizada de Emergencias, y una mujer de 65 años junto al menor de 10, evacuados en otra ambulancia para ser examinados de urgencia.

El impacto fue tan violento que el turismo acabó volcando y quedando completamente boca abajo.

El aviso saltó sobre las seis de la mañana, movilizando a toda prisa a la Guardia Civil de Tráfico, a varias unidades del Sacyl y a los Bomberos de la Diputación de Valladolid.

Imágenes del accidente en Cabezón de Pisuerga. Bomberos Provincia de Valladolid. X.

Al llegar al punto del siniestro, los bomberos se encontraron con una escena complicada y tuvieron que ponerse manos a la obra para excarcelar a los cuatro ocupantes, que habían quedado atrapados entre los hierros.

Una vez liberados, los sanitarios los atendieron sobre el terreno antes de evacuarlos al hospital.