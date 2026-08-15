De Fuensaldaña al Canal de Castilla: Valladolid exprime el final del verano con cultura y ocio familiar

La Diputación de Valladolid ha presentado este viernes su propuesta turística y cultural para afrontar la recta final de la temporada estival.

La institución provincial ha diseñado un variado programa de actividades para la última quincena de agosto que se desplegará por sus principales centros turísticos, combinando artes escénicas, música en directo, exposiciones, enoturismo y alternativas de ocio infantil.

La agenda abarca espacios emblemáticos de la provincia como la Villa del Libro de Urueña, el Castillo de Peñafiel, el Valle de los 6 Sentidos, el Canal de Castilla, el Museo del Vino, el Museo del Pan, el Castillo de Fuensaldaña y el Museo de las Villas Romanas, reforzando la apuesta por un turismo vertebrado por todo el territorio y pensado para todas las edades.

Magia, teatro y vinilos en Fuensaldaña

El Castillo de Fuensaldaña concentrará una destacada oferta de artes escénicas. Los días 22 y 23 de agosto el recinto combinará espectáculos en su explanada exterior con sesiones de magia en el hemiciclo interior.

La jornada del sábado 22 contará con el teatro de Nano Arranz y el ilusionismo del Mago Toño, mientras que el domingo 23 tomarán el relevo Kamarú Teatro y el Mago Quique.

A final de mes, la biblioteca Edward Cooper del propio castillo acogerá el 28 de agosto una audición de vinilos dedicada a Bruce Springsteen que irá acompañada por una degustación de productos de la marca Alimentos de Valladolid. Además, los visitantes podrán contemplar la muestra 'Viaje por 33 vidas', de Ana Lyubimova.

Conciertos y talleres en el Museo del Pan y las Villas Romanas

El Museo del Pan mantendrá durante los fines de semana sus tradicionales talleres infantiles de elaboración de pan.

El apartado musical arrancará el 21 de agosto con la actuación de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid, seguida por el concierto de Raúl Olivar el día 28 y la intervención de Luis Antonio Pedraza el 30 de agosto.

El espacio estrenará asimismo la exposición 'Imágenes' el 22 de agosto.

Por su parte, el Museo de las Villas Romanas acogerá el 19 de agosto el concierto de Abby y Miguel en la recreación de la casa romana, ofreciendo al público la posibilidad de visitar de forma paralela la muestra 'Tejidos del Pasado'.

Conciliación, arte y enoturismo en la provincia

En Renedo de Esgueva, el Valle de los 6 Sentidos mantendrá activo el servicio de ludoteca "Pequeaventura" bajo reserva previa para facilitar la conciliación familiar, además de apurar hasta el 28 de agosto su campamento de verano para niños de 6 a 13 años.

La oferta provincial se completa con la exposición de Claudia Santos, 'Poesía y Ropa Vieja, Tejiendo Versos', en el centro e-LEA Miguel Delibes de Urueña (abierta hasta el 15 de septiembre); las catas populares del Museo Provincial del Vino en el Castillo de Peñafiel junto a la muestra de Dolores Ojosnegros; y las rutas de turismo activo a lo largo del Canal de Castilla.