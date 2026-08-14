Muere Lucas Aguado, el alcalde 'eterno' de Roturas, a los 83 años tras casi 50 gobernando: "Un hombre entregado"

Desde 1979 hasta hoy. Ese es el tiempo que Lucas Aguado Fernández llevaba gobernando en Roturas (Valladolid), un pequeño pueblo de la comarca del Campo de Peñafiel que apenas ronda los 30 habitantes en la actualidad.

Este viernes, 14 de agosto, la localidad llora su pérdida, ya que ha fallecido a los 83 años de edad después de casi medio siglo dedicado en cuerpo y alma a sus vecinos.

El regidor, del Partido Popular (PP), deja un legado en Roturas que será difícil de igualar y que le ha convertido en uno de los alcaldes más longevos de España.

Lucas siempre ha sido hasta ahora el alcalde de la localidad en democracia, sus vecinos no han conocido otro desde entonces. A pesar de su edad, ya en las últimas elecciones municipales en 2023 y con 79 años, decidió volver a presentarse con la ilusión del primer día, tal y como trasladaba a este periódico por aquellas fechas.

Cuando fue elegido por sus vecinos por primera vez, el primer edil de Roturas tenía 36 años. Ahora, se despide con 83 sin haber abandonado el bastón de mando ni una sola vez.

"Un hombre entregado"

La noticia de su fallecimiento ha sido comunicada por el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, a través de sus redes sociales.

Con una profunda tristeza, lamento el fallecimiento del alcalde de Roturas a los 83 años.



Hoy la provincia de Valladolid pierde a un hombre entregado, un servidor público que dedicó su vida a mejorar su municipio con cercanía y compromiso.



Nuestro más sincero pésame y todo… pic.twitter.com/SO3dganw8S — Conrado Íscar (@Conrado_Iscar) August 14, 2026

Precisamente, Íscar ha relatado que ha recibido la noticia con una "profunda tristeza", porque la provincia de Valladolid "pierde a un hombre entregado, un servidor público que dedicó su vida a mejorar su municipio con cercanía y compromiso".

Acompañada la publicación del presidente de la Diputación con el propio Lucas, Conrado ha querido trasladar su "más sincero pésame y cariño" a su familia, seres queridos, amigos y vecinos de Roturas.