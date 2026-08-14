Todos los encierros de Valladolid en este esperado fin de semana de agosto: horarios y pueblos donde habrá festejos

Un toro en un encierro en imagen de archivo. Fotografía: FPF / ICAL.

El tercer fin de semana de agosto llega cargado de fiestas, encierros y festejos taurinos a numerosos municipios de la provincia de Valladolid.

Desde este sábado, 15 de agosto, (festivo en muchos lugares) y hasta el martes 18, los aficionados podrán disfrutar de una amplia programación que combina encierros urbanos, camperos y mixtos con capeas, concursos de cortes, sueltas de vaquillas y otros festejos populares.

La agenda taurina se concentra especialmente durante el fin de semana, que este año no ha caído en Puente, con citas desde primera hora de la mañana y hasta bien entrada la madrugada.

Sábado 15 de agosto

La jornada arrancará temprano en Peñafiel, donde a las 9.30 horas se celebrará un encierro urbano seguido de una capea.

El municipio volverá a tener actividad taurina por la tarde, con una novillada a las 18.30 horas y una capea a las 19.45 horas.

En Pollos, el programa comenzará a las 12.15 horas con el Toro de la Bazanca, mientras que a las 20.00 horas tendrá lugar el concurso de cortes.

Rueda también tendrá una jornada intensa, con el Toro del Verdejo a las 13.30 horas, concurso de cortes a las 20.00 y encierro a las 23.30 horas.

Por la tarde llegarán más encierros. Berrueces celebrará su encierro urbano a las 19.00 horas, Wamba hará lo propio a las 19.30 y Castrejón tendrá un encierro urbano a las 20.00 horas, después de una verbena taurina programada para las 00.30 horas.

La noche también estará marcada por los festejos taurinos. Villalar de los Comuneros celebrará un encierro urbano a las 00.05 horas.

En Viana de Cega, el encierro urbano está previsto para las 23.30 horas, y en San Román de Hornija habrá una suelta de vaquillas a las 00.30 horas.

En Tudela de Duero, la actividad comenzará ya de madrugada, a la 1.00 horas, con un encierro urbano. A las 9.30 horas llegará el Toro del Alba, acompañado de la suelta de otro toro, y a las 20.00 horas se celebrará una novillada.

Domingo 16 de agosto

El domingo mantendrá el ritmo taurino desde primeras horas. Pollos abrirá la jornada a las 6.30 horas con la tradicional vaca del aguardiente.

En Peñafiel, el encierro urbano y la capea volverán a celebrarse a las 9.30 horas, mientras que por la noche, a las 00.30 horas, habrá vaquillas.

Tudela de Duero tendrá un amplio programa: encierro urbano a las 00.00 horas, Toro de San Roque y posterior encierro a las 9.00, concurso de cortes a las 20.00 y becerrada a las 23.00 horas.

También habrá actividad en San Román de Hornija, con la suelta del Toro del Caño a las 2.00 horas, un encierro urbano a las 12.00 y un tentadero de la escuela taurina a las 19.30 horas.

Por la mañana se celebrarán encierros camperos en Castrejón de Trabancos, a las 10.00 horas, y Fuente el Sol, también a las 10.00.

Rueda celebrará un encierro urbano a las 12.00 horas, el Toro del Cajón a las 19.30 y una verbena taurina a las 23.00. Villalar de los Comuneros tendrá encierro urbano a las 20.30 horas, mientras que El Campillo y Wamba celebrarán los suyos a las 19.30.

En Viana de Cega, el encierro urbano será a las 00.05 horas.

Lunes 17 de agosto

El lunes continuará la programación en varios de los municipios que mantienen sus fiestas durante todo el puente.

Tudela de Duero celebrará a las 9.30 horas un encierro mixto de bueyes y, ya por la tarde, a las 19.30 horas, un encierro con desafío de ganaderías. Rueda tendrá su encierro urbano a las 12.30 horas.

En Pollos, la vaca del aguardiente volverá a salir a las 6.30 horas, seguida a las 11.30 del paseo de mini bueyes. El encierro urbano está previsto para las 20.30 horas.

Viana de Cega ofrecerá una programación especialmente variada, con un Gran Prix a las 18.30 horas, paseo de mini bueyes a las 21.30 y encierro a las 23.00 horas.

Por su parte, San Román de Hornija comenzará a las 7.00 horas con las vaquillas del aguardiente y continuará a las 19.30 horas con una exhibición de saltos, cortes y quiebros.

Villalar de los Comuneros cerrará la jornada con un encierro urbano a las 20.30 horas.

Martes 18 de agosto

El martes pondrá el cierre a varios de los programas festivos. Peñafiel volverá a celebrar a las 9.30 horas su encierro y posterior capea, mientras que por la tarde habrá festival taurino a las 18.30 horas y capea a las 19.30.

En Tudela de Duero, la mañana estará protagonizada por un encierro mixto a las 9.00 horas y otro urbano a las 12.00.

San Román de Hornija tendrá un encierro urbano a las 00.30 horas y cerrará su programación taurina a las 23.55 horas con una suelta de vaquillas.

Más encierros en Castilla y León

La tradición de los encierros va mucho más allá de la provincia de Valladolid.

Castilla y León es tierra de encierros, de espantes o espantos y de festejos populares que se perpetúan a lo largo y ancho de todo el territorio de la Comunidad y la vertebran. Durante este puente, numerosas localidades de Segovia, Zamora y Salamanca también celebrarán sus propios festejos.

El sábado 15 de agosto, la agenda incluye encierros camperos y mixtos en Mozoncillo (Segovia), a las 9.30 horas; Castrogonzalo (Zamora), a las 10.00; Argujillo (Zamora), a las 10.30; Coca (Segovia), a las 10.00; Fuentelapeña (Zamora), a las 10.30; y Villalpando, a las 10.30.

En Casillas de las Flores (Salamanca) habrá un encierro a caballo a las 12.00 horas, mientras que Villamor de los Escuderos (Zamora) y Fuentes de Oñoro (Salamanca) celebrarán sus festejos a las 18.00 horas.

El domingo 16 volverá a ser una jornada especialmente intensa. Cantalejo y Mozoncillo, en Segovia, celebrarán sus encierros campestres o camperos a las 9.00 y 9.30 horas, respectivamente. A las 9.30 también habrá encierro campero en Cantalpino (Salamanca).

La provincia de Zamora concentrará buena parte de la actividad, con encierros en Villamor de los Escuderos, Coreses, Villabuena del Puente y Fuentelapeña, mientras que Castrejón de Trabancos y Fuente el Sol, en Valladolid, celebrarán sus encierros por el campo a las 10.00 horas.

El lunes 17 de agosto continuará la actividad en Cantalejo, con encierro campestre a las 9.00 horas, y Mozoncillo, con encierro campero mixto a las 9.30. La programación regional se completará en Venialbo (Zamora), donde a las 10.30 horas está previsto un encierro por el prado.

Así, el puente de agosto vuelve a convertir a buena parte de Castilla y León en escenario de una de sus tradiciones festivas más arraigadas, con decenas de citas repartidas entre pueblos y comarcas y con los encierros como uno de los grandes protagonistas de las fiestas de estos días.