El ‘boom’ de Bizum llega a los impuestos de Valladolid: uno de cada seis euros ya se paga por esta famosa vía

Los pagos al Ayuntamiento por Bizum se disparan un 66% en Valladolid El ESPAÑOL Omicrono

Los vallisoletanos pagaron 1,56 millones de euros a través de Bizum al Ayuntamiento durante los siete primeros meses de 2026, un 66,6% más que en el mismo periodo del año pasado.

El sistema, que comenzó a funcionar en febrero de 2025, representa ya el 15,6% del dinero abonado a través de la pasarela municipal, de modo que casi uno de cada seis euros que se pagan por esta vía llega ya mediante Bizum.

Entre enero y julio, los contribuyentes utilizaron este sistema para abonar 1.562.204 euros, frente a los 937.522 euros registrados entre enero y julio de 2025. Son 624.681 euros más en apenas un año.

El crecimiento de Bizum se produce además dentro de un aumento generalizado de los pagos electrónicos al Ayuntamiento.

La pasarela municipal, que permite pagar mediante tarjeta o Bizum, canalizó en los siete primeros meses del año 10.013.822 euros, un 23,2% más que en el mismo periodo de 2025, cuando se alcanzaron los 8.127.769 euros.

El dato refleja que los canales digitales ganan terreno entre los contribuyentes vallisoletanos, que disponen de una alternativa para realizar sus pagos sin necesidad de desplazarse hasta las oficinas municipales.

Casi uno de cada seis euros ya se paga con Bizum

La evolución resulta especialmente significativa si se tiene en cuenta que Bizum es todavía un sistema relativamente reciente en los servicios tributarios municipales.

El Ayuntamiento lo puso en marcha el 20 de febrero de 2025.

En poco más de un año, su peso sobre el total de los pagos efectuados a través de la pasarela municipal ha pasado del 11,5% al 15,6%.

Es decir, el uso de Bizum no solo aumenta en términos absolutos, sino que también gana cuota frente al resto de medios de pago electrónicos.

El concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco, considera que los datos demuestran que la medida ha tenido una buena acogida.

“Los datos confirman que la implantación de Bizum ha sido un acierto", ha señalado.

Blanco atribuye parte de ese crecimiento a la facilidad de uso del sistema: “Cada vez se utiliza más porque responde a lo que demandan los contribuyentes: procedimientos sencillos, accesibles y adaptados a su vida cotidiana”.

Más pagos digitales, pero también más atención presencial

El avance de los trámites digitales no ha supuesto, según los datos municipales, un descenso de la atención presencial. Al contrario, el Ayuntamiento asegura que ambos canales mantienen un elevado nivel de actividad.

Entre enero y julio se registraron 43.101 tiques de atención al público en el edificio de la Plaza de Santa Ana. De ellos, 17.809 correspondieron al servicio de Gestión de Ingresos y 25.292 al de Gestión Recaudatoria.

Este último servicio atendió aproximadamente un 16% más de usuarios que en el mismo periodo del año anterior. Además, todos los tiques emitidos durante estos siete meses fueron atendidos, según el Consistorio.

La cifra da continuidad a los datos de 2025, cuando se generaron 98.500 tiques y se atendieron 98.467, lo que supone una cobertura del 99,97%. De ellos, 48.649 correspondieron a Gestión Recaudatoria, 26.925 a Gestión de Ingresos y 22.883 a la oficina habilitada específicamente para atender consultas y reclamaciones relacionadas con la tasa de residuos.

La conclusión que extrae el Ayuntamiento es que la digitalización no sustituye necesariamente a la atención cara a cara.

“Más digitalización no significa menos cercanía, sino más posibilidades para que cada persona pueda elegir cómo relacionarse con su Ayuntamiento”, sostiene el equipo de gobierno.

Para el contribuyente, el cambio supone disponer de más opciones a la hora de cumplir con sus obligaciones tributarias: desde pagar de forma telemática mediante tarjeta o Bizum hasta acudir presencialmente a las oficinas municipales cuando necesite información, asesoramiento o resolver una incidencia.

El Ayuntamiento prevé mantener esta estrategia con nuevos medios de pago y una simplificación progresiva de los trámites, con el objetivo de facilitar la relación de los ciudadanos con la Administración municipal.