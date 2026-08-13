Rui recorrió 600 kilómetros desde Lisboa para ver el eclipse: "Estaba nervioso porque no sentía que fuese algo natural"

El portugués Rui Simao en Parquesol, minutos después de haber presenciado la totalidad del eclipse en la ladera oeste del barrio vallisoletano. EL ESPAÑOL de Castilla y León

Por unos días y hasta por apenas unas pocas horas, Castilla y León se ha convertido en el destino deseado por muchos para presenciar el histórico eclipse solar total de este pasado miércoles, 12 de agosto.

Un hito astronómico que ha hecho de lugares ajenos al turismo, una especie de centros de recepción de visitantes. Es el caso del barrio de Parquesol, en Valladolid. Este vecindario es famoso por ser el más grande de la ciudad, pero su estatus no va más allá de una zona residencial.

Sin embargo, ayer fue el escenario escogido por múltiples turistas llegados desde varios puntos del mundo. Uno de ellos fue Rui Simao, un portugués que viajó para un solo día cerca de 600 kilómetros para presenciar el eclipse solar total desde Parquesol.

Equipado con un trípode y su teléfono móvil, quiso inmortalizar el momento desde la ladera oeste del barrio. Nunca había viajado para ver un eclipse y esta era la primera vez.

"He venido solo para esto porque en Portugal no había oscuridad total", relata en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León minutos después de haber vivido el histórico momento.

"Lo recordaré para toda la vida"

Rui reconoce que ha sido una "experiencia increíble" que va a "recordar para toda la vida". Durante los instantes en el que el cielo oscureció, aproximadamente un minuto y 28 segundos, el viajero del país vecino experimentó que estaba "un poco nervioso porque no sentía que fuese algo natural".

"La temperatura ambiente se cambió un poco, ha estado un poco más frío de lo que esperaba", relata sobre su experiencia. A pesar de lo largo del viaje, Rui considera que "mereció la pena", tanto venir hasta Valladolid como "haber gastado días de vacaciones solo para esto".

El eclipse ha impresionado tanto a Rui, que ahora, mientras regresa a Portugal, ya piensa en volver el año que viene para experimentar otra vez la sensación de este fenómeno que se dará de nuevo en Cádiz el 2 de agosto de 2027.

"Estoy pensando en volver tal vez a España para fotografiar ese eclipse", recalca. Sobre haber escogido Cádiz, señala que lo hizo tras consultar 'Trío de Eclipses', la aplicación puesta en marcha por el Gobierno de España sobre este fenómeno.

En un primer momento pensó en acudir hasta Galicia, "pero probablemente tendría problemas de nubes". Finalmente, terminó decantándose por Valladolid y más en concreto por Parquesol para disfrutar de la totalidad.

"Vi que podía ser un buen sitio entre total de duración de totalidad, altura del suelo al horizonte y que nunca había venido a Valladolid", señala el portugués.

De esta manera, Rui representa la magnitud de lo que ha significado este eclipse solar total que ha convertido a Castilla y León y Valladolid en el centro de todas las miradas a nivel mundial.