Juan Antonio Medina, físico y naturalista: "Ha habido una gran diferencia con el eclipse solar total de Francia en 1999"

Juan Antonio Medina y una imagen tomada por él durante el momento del anillo de diamante en el eclipse visto desde Mojados. Foto cedida

Con la familia, con los amigos, por cuenta propia o con comitivas dirigidas. Ayer, 12 de agosto, miles de personas salieron a las calles y al campo para presenciar el eclipse solar total que ha dejado imágenes para la historia de Castilla y León.

Unos instantes en los que la Comunidad se convirtió en el epicentro mundial de este fenómeno astronómico único, que no se daba en la península ibérica desde 1905. También Mojados (Valladolid), donde Buteo Iniciativas Ambientales, junto al Ayuntamiento, prepararon una jornada especial.

A la cabeza, Juan Antonio Medina, físico de formación y naturalista por vocación, CEO de Buteo, que lideró la comitiva de 25 personas que pudo observar, bajo su guía y explicaciones, el eclipse en una zona elevada entre Mojados y Megeces.

El naturalista es licenciado en Física por la Universidad de Valladolid y en Ciencias Ambientales por la UNED, además de contar con un máster de Gestión Ambiental por la Universidad de León (ULE).

En su caso, no era la primera vez que presenciaba este fenómeno, ya que pudo ver el que sucedió en Francia (y otros países europeos) en 1999. Sin embargo, siente y percibió que ha habido una "gran diferencia" con el que ayer aconteció en España, el cual considera que ha sido "mucho más espectacular".

"El de 1999 era a media mañana y además estaba nublado. Sí que pudimos ver acercarse la luna y cómo iba tapando el sol, además de experimentar la oscuridad total durante varios minutos porque fue más largo, pero la experiencia de ayer con el cielo despejado fue diferente", señala.

Desde Mojados, pudieron presenciar las perlas de Baily, el anillo de diamante y la corona solar una vez se alcanzó la totalidad. Pero destaca especialmente "unas protuberancias de un color rojo muy llamativo, que destacaban muchísimo sobre el fondo negro".

"Además estaba la puesta de sol, con todo el cielo teñido de colores rojizos y parecía que había un poquito de calima. La luna estuvo tapando el sol hasta cuando casi se escondió. Fue muy bonito y diferente también por la hora", relata el experto.

"Un día muy especial"

Para este naturalista y aficionado a la astrofísica, el día fue una jornada "muy especial", ya que, además, pudo disfrutar del fenómeno con alguno de los amigos con los que también estuvo en Francia en aquel eclipse de 1999.

"Fue una experiencia inolvidable, que parece que es una palabra que utilizamos mucho pero en este caso es verdad", asegura.

Algunos de los participantes en la comitiva de Buteo Iniciativas Ambientales para ver el eclipse en Mojados (Valladolid). Foto cedida

La iniciativa de Buteo, encuadrada en las actividades de ecoturismo del Ayuntamiento de Mojados, estaba dirigida a un grupo reducido para buscar más una experiencia de "calidad más que de cantidad".

Tras el eclipse, los participantes pudieron disfrutar de una cena especial con productos de los socios de la Ruta del Vino de Rueda, para cerrar la jornada con la lluvia de perseidas.

"Fue una buena noche, más oscura de lo normal y pudimos ver bastantes estrellas fugaces, o sea que la gente muy contenta", celebra.

Reacción de la naturaleza

Aunque Juan Antonio Medina no pudo estar pendiente de la reacción de la naturaleza y de los animales en particular durante el momento de la totalidad, el físico vallisoletano ha participado en un proyecto a nivel nacional llamado Eco Eclipses.

Ahora, queda analizar los datos recogidos y compararlos con las grabaciones de los sonidos y ultrasonidos que ha podido captar en los días previos al evento y durante la totalidad.

Momento de parcialidad en el eclipse solar total en una imagen tomada desde Mojados. Juan Antonio Medina - Buteo Iniciativas Ambientales

"Puse grabadoras dos días antes del eclipse para poder tener datos de referencia y comparar con el día del eclipse, para ver si se puede apreciar algún cambio significativo en los comportamientos de aves, murciélagos e insectos", explica.

En cualquier caso, precisa que en redes sociales ya ha visto que "ha habido mucho movimiento de aves". "Sí que notamos que bajó la temperatura, se levantó incluso antes de taparse el sol completamente un poco de brisa", recuerda.

Y fue, en este momento, cuando notó otra de las grandes diferencias con respecto a su experiencia en Francia. "Fue todo bastante gradual, se fue oscureciendo y no fue de repente. En 1999 lo percibí como más repentino, fue más largo, dejaron de cantar los pájaros y empezaron a hacerlo los grillos", recalca.

La corona solar en el momento de totalidad del eclipse vista desde Mojados (Valladolid). Juan Antonio Medina - Buteo Iniciativas Ambientales

Tras vivir este momento único desde la naturaleza de Mojados, ahora Juan Antonio Medina continuará su actividad, con una nueva jornada de lluvia de perseidas esta misma noche del 13 de agosto. Mientras tanto, esperará con expectación el próximo eclipse solar total previsto para el 2 de agosto de 2027 y que, en ese caso, podrá disfrutarse en la zona sur de España.