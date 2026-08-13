La hostelería tras el eclipse: "La ocupación fue del 100% y un 45% eran extranjeros, este flujo de gente ha llenado los bares"

El eclipse solar total de este 12 de agosto no ha dejado solo una imagen para la historia en Castilla y León, sino que también ha tenido un importante impacto económico dentro del sector de la hostelería y la restauración.

Es el caso de Valladolid y su provincia, donde las cifras registradas reflejan un 100% de ocupación en los alojamientos hoteleros, siendo en torno al 45% público extranjero. Estos últimos números suponen casi el doble de visitantes internacionales habituales en estas fechas.

"En julio eran un 25%", explica María José de la Calle, gerente de la Asociación Provincial de Hostelería. Precisamente, luego "todo este flujo de gente ha llenado bares, cafeterías y restaurantes", celebra la responsable de la organización en un balance hecho tras el eclipse a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Sobre los datos, De la Calle avanza que se imaginaban estas cifras ya desde aproximadamente el mes de mayo. "Ya teníamos la idea de que iba a ser más o menos así, sí que había muchísimas reservas", reconoce.

Fue en el sondeo hecho durante la jornada de ayer, día del eclipse, cuando pudieron confirmar el 100% de ocupación en los hoteles. "Ayer estaban con plena ocupación, no tenían camas en la ciudad y doy por hecho que en las zonas rurales más todavía", recalca.

Este flujo, no obstante, apunta que ha sido algo "puntual", focalizado especialmente en este 12 de agosto, sin que haya habido una especial incidencia durante los días o semanas previas.

De la Calle, además, considera que la ocupación en la capital también ha redundado en los bares y restaurantes de la provincia, ya que muchos de los visitantes, aunque hospedados en la ciudad, eligieron la provincia para avistar el momento del eclipse solar.

"Ha habido gente que a pesar de que en la ciudad había sitios oficiales se han ido a la provincia a determinados cerros", señala, haciendo que previamente o después del fenómeno muchos de ellos se dieran cita en los locales hosteleros.

En definitiva, la hostelería de Valladolid hace un balance "positivo" de los datos que ha dejado el eclipse solar total, cuya imagen quedará para toda la vida y su impacto ayudará al sector a vivir un mes de agosto más holgado.