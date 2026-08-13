Ecologistas reclama a Carnero que active todas las restricciones tras tres días por encima del límite de ozono

Un agente controla el acceso a la ZBE de Valladolid por un episodio de contaminación de ozono. EL ESPAÑOL de Castilla y León

Ecologistas en Acción reclama al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que active todas las medidas previstas en la Situación 2 del Plan de Alerta por contaminación del aire por ozono.

Lo hace después de que la ciudad haya encadenado tres días por encima del umbral legal, fijado en 120 microgramos de ozono por metro cúbico de aire.

La organización pide, entre otras medidas, la restricción total del tráfico dentro de la Zona de Bajas Emisiones y que el Ayuntamiento valore ampliar esta limitación hasta la ronda interior.

El episodio se prolonga durante una ola de calor y supone ya el quinto episodio de contaminación por ozono de este verano.

En lo que va de año se han contabilizado alrededor de 25 días por encima del límite legal, una situación que, según Ecologistas en Acción, no tiene precedentes en Valladolid en las dos últimas décadas, desde 2005.

Las concentraciones más elevadas se están registrando en las estaciones de medición del Paseo del Cauce, al norte de la ciudad, y de la Carretera de Madrid, al sur.

La organización ambiental considera insuficiente la respuesta del Ayuntamiento durante este episodio.

Según señala en un comunicado el Servicio de Medio Ambiente informó este miércoles de que la situación podría prolongarse al menos hasta el fin de semana, de acuerdo con el modelo de predicción municipal.

Sin embargo, el Consistorio todavía no ha activado la Situación 2 del Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano.

Ecologistas cuestiona que, como ocurrió en los dos episodios anteriores, la actuación municipal pueda limitarse a reducir la velocidad a 30 kilómetros por hora.

A su juicio, esta medida resulta especialmente limitada en determinadas calles del casco histórico, donde esa velocidad ya constituye el límite ordinario.

"Abandonaría a su suerte a las miles de personas afectadas por la contaminación del aire en nuestra ciudad", advierte la organización.

Ecologistas en Acción recuerda además que la contaminación por ozono no es un problema exclusivamente ambiental, sino también sanitario.

Según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, la exposición a niveles de ozono muy inferiores a los registrados este año provocó en 2023 hasta 110 muertes prematuras en la provincia de Valladolid.

Los efectos afectan especialmente a los colectivos más vulnerables, entre ellos los niños, las personas mayores, las mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades cardiorrespiratorias crónicas.

Una zona de bajas emisiones más amplia

La organización reclama también a Carnero que revise las medidas contempladas en el Plan de Alerta y solicita una reunión con el Ayuntamiento, una petición que, asegura, todavía no ha recibido respuesta municipal.

Entre sus principales propuestas figura ampliar el ámbito de la Zona de Bajas Emisiones hasta la ronda interior para tratar de contener el tráfico metropolitano que accede a la ciudad.

Ecologistas considera que esta ampliación permitiría extender los beneficios ambientales y sanitarios a los barrios y pone como referencia a ciudades como Madrid, Barcelona o Pontevedra, donde las zonas de bajas emisiones ocupan una superficie más extensa.

Esta política, sostiene la organización, debería ir acompañada de un refuerzo del transporte público eléctrico y de la creación de un verdadero sistema de transporte metropolitano que podría ser gestionado por Auvasa, con financiación de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España.

Menos coches en las calles, añade Ecologistas, permitiría además recuperar espacio público para los peatones y las bicicletas, con efectos positivos tanto sobre la contaminación como sobre el ruido y la siniestralidad.

Más medidas durante los episodios de contaminación

La organización plantea otras actuaciones específicas para reducir los niveles de ozono durante los episodios de contaminación.

Entre ellas figuran limitar el uso de disolventes orgánicos en actividades industriales y domésticas, evitar el suministro de combustibles y determinadas labores de pavimentación y pintura de calles durante las horas centrales del día, y reducir la velocidad máxima en las rondas de circunvalación y las autovías que confluyen en Valladolid.

También propone limitar el acceso motorizado a grandes centros comerciales como Río Shopping.

Su inhalación puede aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias agudas, reducir la función pulmonar y agravar patologías cardiovasculares.

Durante episodios como el actual, Ecologistas recomienda que las personas más vulnerables reduzcan su exposición al aire libre y eviten esfuerzos físicos desacostumbrados en el exterior.

El ozono también afecta a la vegetación. Sus concentraciones elevadas pueden dañar el arbolado urbano, los parques y los bosques, además de reducir la productividad de los cultivos.

Para Ecologistas en Acción, la prolongación del episodio y el elevado número de jornadas por encima del límite legal evidencian la necesidad de que Valladolid adopte medidas de mayor alcance para reducir el tráfico y proteger a la población frente a la contaminación.