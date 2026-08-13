Un ciudadano chino, rescatado en helicóptero en Trigueros tras fracturarse el pie al colocar un trípode para ver el eclipse

La jornada del eclipse solar total este pasado miércoles 12 de agosto transcurrió con cierta normalidad en Valladolid y su provincia, a excepción de alguna "incidencia menor" que se registró tanto en la ciudad como en algunos pueblos.

Una de las más llamativas fue la de un ciudadano chino, que tuvo que ser rescatado en helicóptero tras fracturarse un pie cuando colocaba un trípode en la localidad de Trigueros de Valle.

Según ha trasladado el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, a los medios de comunicación, los hechos tuvieron lugar sobre las 16:00, horas antes de producirse el fenómeno.

Además de este incidente, se registraron otros dos. Uno fue en Montealegre, donde una persona sufrió una indisposición con síntomas de lipotimia, mientras que el otro ocurrió en Valladolid capital, cuando un ciudadano se cayó pero sin que fuera necesario su traslado a un centro hospitalario.

Más allá de estos episodios, Canales ha trasladado que el día transcurrió "sin apenas incidencias". "Tampoco el tráfico ha sido muy afectado, ha habido algo más que en un día normal, pero sin grandes embotellamientos", ha precisado.

En cuanto a la asistencia a los puntos oficiales, se registraron 9.000 personas en Valladolid ciudad. De ellas, 7.000 observaron el eclipse desde el cerro de las Contiendas y el Real de la Feria, mientras que 1.000 optaron por la ladera de Parquesol, 450 por Fuente el Sol, 300 por el Cerro de San Cristóbal, 120 por el Puente Mayor y 100 por el puente de Santa Teresa.

Respecto a la provincia, las cifras se aumentaron hasta las 25.570 personas repartidas por los puntos oficiales habilitados en las distintas localidades y hubo alrededor de 4.925 vehículos.

"Tanto la llegada como la salida a los puntos oficiales ha sido escalonada y sin ningún problema tampoco de tráfico", ha insistido el subdelegado del Gobierno.

En definitiva, "normalidad en una jornada tan esperada como esta", por lo que Canales ha querido "felicitar" a los vallisoletanos por su comportamiento, ya que "se han portado cívicamente y no han causado ningún tipo de incidente".