Una terraza por 75 € o una casa rural por 600 €, el negocio del eclipse: "Podrás verlo desde una tumbona en la piscina"

Imagen de un eclipse solar y de los anuncios de alquiler en Valladolid..jpg Shutterstock y Milanuncios

Mientras el cielo se oscurezca este miércoles, 12 de agosto, sobre las 20:30 horas, el eclipse solar total también habrá servido para muchos como una gran oportunidad de negocio que no han querido desaprovechar.

Valladolid es uno de los epicentros de este fenómeno astronómico inédito desde hace más de 100 años en la península ibérica. La gran expectación que ha levantado, con la llegada de miles de visitantes desde múltiples partes de todo el mundo, ha convertido ciudad y provincia en uno de los destinos más deseados.

Y eso ha propiciado la proliferación de múltiples localizaciones para poder disfrutar del eclipse. En ocasiones, a precios no aptos para todos los bolsillos. Estos anuncios han aparecido en distintas páginas, tanto de alojamientos turísticos como de plataformas de compraventa de artículos de segunda mano.

Es en estas segundas donde se encuentran algunos de los anuncios más curiosos. Es el caso de un usuario que ha publicado que alquila una terraza privada por 75 euros... por cabeza.

En el anuncio se habla de "entradas" y asegura que se ubica en un "entorno privilegiado y con una panorámica increíble" de la ciudad de Valladolid.

El alquiler de la terraza, además, es de 19:00 a 23:00 horas. El anunciador lo expone como una "ocasión perfecta para disfrutar del eclipse con amigos, pareja o familia y convertirlo en un recuerdo inolvidable".

Advierte, además, que es un "aforo muy limitado", invitando a que se "reserve la entrada antes de que se agote". Pero parece no tener demasiada efectividad su estrategia de marketing, pues ha descontado el precio inicial de 100 a 75 euros a pocas horas de darse el fenómeno.

En esta página de compraventa de objetos de segunda mano también destaca una casa rural de Villanubla por 600 euros para este día. El usuario que publica el anuncio asegura que el inmueble cuenta con una terraza de 40 metros cuadrados "con vistas perfectas al Sol en el horario del eclipse".

Asimismo, vende la experiencia como una oportunidad ideal para disfrutar del fenómeno "sentado en una tumbona sobre la piscina". "Inmejorable posición", señala.

El pago de los 600 euros, en este caso, da derecho a usar la terraza con piscina, ducha, cama chillout para dos personas bajo porche de madera, TV, wifi y baño interior.

Además, apunta que se ofrece cena para dos personas contemplando, a la postre, la lluvia de estrellas prevista para esta noche. "Incluido desayuno", zanjan en el anuncio.

Por 600 euros también se ofrece una "casita" en Melgar de Arriba ubicada en una "zona de campos, perfecta para desconectar y disfrutar de la naturaleza".

"Una oportunidad única para vivir el eclipse en un entorno privilegiado, lejos de la contaminación lumínica", explican. Cuenta con un patio exterior de 130 metros cuadrados con barbacoa.

Por un poco menos, pero que no deja de ser extravagante, es la oferta por 450 euros de una habitación en el barrio del Nuevo Hospital. Aquí, el anuncio es escueto, claro y directo. "Alquilo habitación en Valladolid para ver el eclipse". Ni siquiera hay fotografías. Por el momento, sigue activo, sin que parezca que haya habido ningún interesado.

Y es que el eclipse solar total también se ha presentado como una oportunidad de negocio para muchos, que han aprovechado este fenómeno para tratar de sacar unos ingresos extra que ayuden a unas vacaciones, quizás, inolvidables.