Roberto Martínez, alcalde de Aldeamayor de San Martín: "Las peñas son el centro de todas las fiestas de San Roque"

Cada rincón de Aldeamayor de San Martín (Valladolid) desprende estos días un ambiente especial. Al borde de alcanzar el ecuador del mes, la localidad afronta en estas fechas los festejos populares en honor a San Roque, que se extenderán hasta el próximo 24 de agosto.

Los actos en torno al patrón del municipio acaparan toda la atención en estas semanas en las que, además, se vivirán varias novedades, tal y como avanza el alcalde de Aldeamayor, Roberto Martínez, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

"Las peñas son el centro de todas las fiestas. Su protagonismo está desde el primer día", destaca el primer edil justo antes de arrancar los días más importantes del año en esta localidad vallisoletana.

Para el municipio, San Roque es "siempre un motivo de felicidad, orgullo y sentirse bien". "Es un momento de reencuentro con todos los seres queridos, con los amigos, con los familiares y con los vecinos en general", apunta el regidor.

Con la esperanza de que "todo acontezca según lo previsto, sin que haya ningún disgusto", Aldeamayor propone talleres, música, tauromaquia, juegos autóctonos, espectáculos y homenajes con el objetivo de que "los vecinos se sientan representados en todas las actividades".

"Hay para los más mayores, para los más jóvenes, para la gente amante de los toros y de las orquestas. Hemos querido englobar todos los gustos posibles y dar cabida a todas aquellas ganas de disfrutar que tienen nuestros vecinos y las peñas", avanza Martín.

Aunque las actividades comenzaron el pasado sábado, 8 de agosto, con la 40 edición del certamen de dulzainas a cargo de la Asociación de Música Tradicional Tierra de Pinares, es a partir de este miércoles cuando empiezan la mayor parte de las propuestas del programa.

Precisamente, las fiestas de San Roque 2026 en Aldeamayor se inaugurarán con dos importantes novedades que este año el Ayuntamiento ha querido incluir en el compendio de actividades.

Eclipse y Thomas Potiron

Esta misma tarde, Aldeamayor será uno de los escenarios privilegiados para observar el histórico eclipse solar total de este 12 de agosto. Por eso, en el Ayuntamiento han querido incluir este hito dentro de la programación, como no podía ser de otra manera.

La espera estará amenizada por el francés Thomas Potiron, referente del violín eléctrico, que comenzará su concierto coincidiendo con el inicio del eclipse a partir de las 19:30 horas, desde la explanada de la Plaza de Toros.

"Yo he tenido la suerte de verle en alguna actuación y es algo espectacular", asegura el alcalde de la localidad.

Imagen de un pregón pasado en Aldeamayor de San Martín. Archivo

Otra de las novedades de este año será el "paso más allá" en la participación de Protección Civil en estas fiestas. Y es que el cuerpo, que "siempre nos ha ayudado de una forma encomiable", ha optado por implicarse aún más en Aldeamayor hasta el punto de protagonizar alguna de las actividades del programa.

De esta manera, el viernes, 14 de agosto, ofrecerán una exhibición de sus unidades caninas en la que los asistentes podrán descubrir las distintas técnicas para la búsqueda de personas.

Además, durante las fiestas impartirán talleres de primeros auxilios y cursos antiincendios para formar a los ciudadanos "en situaciones de emergencia y puedan colaborar y ayudar en el bienestar de todos los demás".

Lazos "históricos" con los toros

Si algo destaca especialmente en Aldeamayor, son los festejos taurinos con motivo de San Roque. En esta localidad los lazos son "históricos" con la tauromaquia, aglutinando los encierros, tanto de campo como urbanos, una "gran afluencia".

Pero, "sin ninguna duda", la actividad estrella es el concurso de cortes. "En los últimos años hemos tenido unos concursos con cortadores muy afamados y muy buena calidad también en cuanto a los toros. Este año hay unas grandes expectativas de que sea aún mejor que en años precedentes, a pesar de haber sido tan alto el nivel", recalca Roberto Martínez.

El regidor, no obstante, no quiere adelantar todavía los nombres que participarán en el curso de este año, optando por esperar a que se acerquen las fechas "para mantener un poquito el suspense".

Un pueblo hospitalario

Las fiestas de San Roque en Aldeamayor también se presentan como una cita para acoger a visitantes. Al igual que los vecinos, la gente de fuera también tiene diferentes actividades que les brindan la oportunidad de conocer el municipio y a los habitantes.

Una de las que destaca Roberto Martínez es el 'Musicon', un festival solidario organizado por DJs locales junto a la Concejalía de Festejos.

Un pregón de una edición anterior en Aldeamayor de San Martín. Archivo

"Desde sus orígenes, la recaudación ha sido siempre a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)", explica el primer edil.

Un evento que "siempre gusta a aldeamayorenses y también al resto de personas que vienen". O la comida de peñas, que "junta muchísima gente en todas las calles de nuestro municipio y es algo para ver".

Homenaje a los mayores

Las peñas no son las únicas protagonistas de estas fiestas en Aldeamayor, ya que los más mayores también desempeñan un papel fundamental. Tanto es así, que el lunes, 17 de agosto, el día estará dedicado a todos ellos.

"Todos los años homenajeamos a nuestros mayores. Entregamos a la pareja del año un bastón de mando simbólico, una placa conmemorativa y unas flores, se hace un evento muy bonito para ellos", reseña el alcalde.

La jornada se completa con una Misa de los Mayores en la Iglesia de San Martín de Tours y una comida en el Centro de Día con actuación incluida.

En definitiva, Aldeamayor de San Martín inicia estos días las fechas más esperadas del año. Unos festejos que cuestan "muchísimo trabajo preparar" y que el alcalde de la localidad invita a "aprovechar y disfrutar" para ser "felices, compartamos momentos, creemos recuerdos junto a los nuestros" y se haga "siempre desde el respeto y la educación".