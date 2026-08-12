Los pueblos de Valladolid y las zonas de la ciudad donde mejor ver el eclipse: de lo alto de Parquesol a páramos solitarios

Hoy toca mirar al cielo pero con cuidado. El eclipse solar que atravesará Valladolid será uno de esos días para el recuerdo.

Y, aunque el espectáculo estará al alcance de todos, no todos los lugares ofrecerán la misma experiencia.

Para disfrutarlo de verdad habrá que buscar horizonte, altura y, sobre todo, un buen sitio desde el que levantar la vista sin que un edificio, un árbol o una multitud se interponga entre el cielo y el espectador.

La provincia de Valladolid se prepara para vivir una jornada muy especial, con 21 localidades y 24 escenarios incluidos en el mapa de puntos oficiales recomendados por la Junta de Castilla y León.

Habrá pueblos volcados con el acontecimiento, actividades, gastronomía, talleres, charlas y actuaciones.

Pero también existen algunos rincones que, más allá del programa oficial, tienen todos los ingredientes para convertirse en auténticos balcones al eclipse.

En Valladolid capital

Si la intención es quedarse en la ciudad, hay tres lugares que parten con ventaja: el Real de la Feria, en Parquesol; el cerro de las Contiendas y el cerro de San Cristóbal, el que acoge el monumento a Onésimo Redondo.

La explicación es sencilla, ya que tiene altura y espacio abierto. Desde estos puntos se podrá disfrutar de una panorámica mucho más despejada que desde las calles del centro.

Eso sí, hay una recomendación que puede marcar la diferencia: ir pronto. Se espera una importante afluencia de público y los mejores sitios pueden llenarse con rapidez.

Quien pretenda improvisar a última hora puede acabar viendo el eclipse entre cabezas, móviles y, en el peor de los casos, edificios.

Desde el centro de Valladolid, en cambio, la experiencia será bastante menos agradecida: el horizonte estará mucho más condicionado por las construcciones.

La joya de la corona

Si hay que elegir un lugar especial en la provincia, los Cortados de Cabezón tienen muchos números para convertirse en uno de los grandes escenarios del eclipse.

El emplazamiento reúne casi todo lo que se le puede pedir a un mirador astronómico: está elevado, ofrece una orientación perfecta hacia el oeste y no tiene prácticamente nada por delante que estorbe la visión.

Pero el privilegio tiene un precio.

Desde el pueblo hay que afrontar unos 45 minutos andando hasta llegar a la zona de los Cortados.

Además, existe la posibilidad de que se produzcan cortes de acceso en coche desde la carretera de San Martín del Valvení, por lo que desplazarse hasta allí requiere planificación.

Quien quiera disfrutar del ambiente de Cabezón sin afrontar la subida a los Cortados tiene una alternativa mucho más accesible.

La Diputación de Valladolid recomienda la zona baja del propio Cabezón de Pisuerga, en el espacio donde habitualmente se instala el belén viviente.

Allí se prevé una organización más controlada y habrá posibilidad de aparcamiento.

Puede que no tenga la espectacularidad de los Cortados, pero sí ofrece algo muy importante para una jornada multitudinaria: comodidad y facilidad de acceso.

Los páramos para escapar del mogollón

Para quienes prefieran alejarse de las grandes concentraciones de gente, los páramos del entorno de Valladolid ofrecen otra posibilidad.

Villanubla cuenta con amplias zonas de páramo y un horizonte abierto que puede convertirla en un magnífico punto de observación.

Lo mismo ocurre en Cigales y Mucientes, localidades situadas a pocos kilómetros de la capital y con espacios elevados desde los que contemplar el cielo con mayor tranquilidad.

Son opciones especialmente interesantes para quienes quieran combinar dos objetivos: no alejarse demasiado de Valladolid y, al mismo tiempo, escapar del mogollón que previsiblemente se concentrará en los lugares más conocidos.

21 pueblos y 24 escenarios oficiales

Más allá de estos rincones, Valladolid cuenta con una auténtica red de puntos de observación.

La Junta de Castilla y León ha elaborado un mapa con 21 localidades y 24 escenarios repartidos por la provincia para facilitar la visualización del eclipse.

Entre los municipios considerados como puntos oficiales de observación figuran Alcazarén, Íscar, Medina de Rioseco, Montealegre de Campos, Portillo, Rueda, Tiedra, Trigueros del Valle, Urones de Castroponce, Urueña, Villalar de los Comuneros y Villalón de Campos.

A ellos se suman los espacios previstos en Cabezón de Pisuerga, Cigales, La Cistérniga, Tudela de Duero y Villanubla.

El listado se completa con Valladolid, Laguna de Duero, Arroyo de la Encomienda y Medina del Campo, que también forman parte de los puntos oficiales incluidos en el mapa elaborado para la provincia.

Mucho más que mirar al cielo

La jornada no se limitará a poner una silla, levantar la cabeza y esperar. Los municipios vallisoletanos han preparado actividades alrededor del acontecimiento astronómico, en algunos casos vinculándolo con sus propios festejos y celebraciones y, en otros, aprovechando el eclipse como una oportunidad para mostrar sus pueblos a miles de visitantes.

La gastronomía tendrá un papel protagonista, pero también habrá talleres, charlas informativas y actuaciones.

Una mezcla pensada para convertir el eclipse en una experiencia que vaya mucho más allá de los pocos minutos en los que la Luna y el Sol se conviertan en protagonistas absolutos.

Eso sí: gafas homologadas para eclipses y nada de mirar directamente al Sol.

El espectáculo merece ser inolvidable, pero también seguro.