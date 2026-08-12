Muere el doctor Lomo, médico del Real Valladolid: "Era de los mejores, pero por encima de todo una buena persona"

José María Lomo Garrote, médico del Real Valladolid fallecido tras casi un mes hospitalizado por un ictus, en una imagen de archivo..jpg Real Valladolid

"Rotos de dolor". Este miércoles, 12 de agosto, es un día triste en el Real Valladolid. José María Lomo Garrote, miembro de los servicios médicos del club, ha fallecido a los 53 años después de varias semanas hospitalizado tras sufrir un ictus.

Ha sido el propio Real Valladolid el que ha informado de la triste noticia en redes sociales, donde han recordado al doctor Lomo como un "profesional extraordinario, de los mejores de España en su especialidad".

"Pero por encima de todo era una buena persona", ha señalado rotundamente. El médico blanquivioleta, según le definen, era una persona "que siempre estaba dispuesta a ayudar con una cálida y serena sonrisa".

Han finalizado su mensaje trasladando su "más sincero pésame" a familiares, amigos y todos los integrantes de las comunidades sanitarias y blanquivioleta.

Rápidamente, los mensajes de condolencias no se han hecho esperar y han sido centenares de aficionados del Real Valladolid los que han dejado su mensaje de cariño para los seres allegados del doctor.

José María Lomo llevaba incorporado a la estructura médica pucelana desde el año 2018, compaginando su labor en el club con su puesto de director médico del Área de Traumatología de Origen Diagnóstico.

Era especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología Deportiva. Fue el pasado 13 de julio, hace casi un mes, cuando sufrió el fatídico ictus que ha terminado desembocando en su fallecimiento.