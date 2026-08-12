Localizan el cuerpo de un hombre flotando en el río Pisuerga en Valladolid

Encuentran el cadáver de un hombre en el río Pisuerga a su paso por Valladolid R. Valtero ICAL

Los servicios de emergencia han sido movilizados este miércoles por la mañana tras recibirse un aviso sobre la posible presencia del cuerpo de un hombre flotando en el río Pisuerga, en Valladolid.

El aviso se recibió a las 08:10 horas, cuando un viandante comunicó que, desde el puente Adolfo Suárez, había observado lo que parecía ser el cuerpo de un hombre flotando junto a una de las plataformas situadas en la orilla derecha del río, a la altura del número 80 de la calle Arzobispo José Delicado.

Tras recibir la llamada, se dio aviso a los bomberos y la Policía Municipal de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, quienes confirmaron que efectivamente se trataba del cuerpo de una persona.

Sacyl movilizó una UVI móvil hasta el lugar para intervenir en el dispositivo de emergencia.

Los bomberos rescataron el cuerpo que se ha trasladado hasta el Museo de la Ciencia, donde la UVI móvil de Emergencias Sanitarias ha confirmado el fallecimiento del hombre rescatado, del que por el momento no disponen de más datos.

Según han confirmado fuentes policiales a este medio, en un principio se le intentó rescatar por la parte del embarcadero, pero dadas las dificultades, se optó por hacerlo por la parte del Museo de la Ciencia.

Hay que recordar que el pasado domingo, también apareció el cadáver de un hombre flotando en la orilla del Pisuerga, en esta ocasión en el entorno del callejón de la Alcoholera y del Puente de Hispanoamérica.

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