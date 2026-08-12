Los concursos nacional e internacional de pinchos y tapas de Valladolid ya tienen presidentes del jurado

Jonaína Torres y Mario Sandoval, chefs que presidirán los concursos de tapas y pinchos de Valladolid. Ayto Valladolid

La alta gastronomía en miniatura internacional y nacional volverá a concentrarse en Valladolid con motivo del X Campeonato Mundial de Tapas y el XXII Concurso Nacional de Pinchos y Tapas. Un evento referente que tendrá como presidentes de sendos jurados al chef español Mario Sandoval y a la chef brasileña Janaína Torres.

Son dos de las figuras más influyentes del panorama gastronómico actual. Mario Sandoval está formado en la Escuela Superior de Hostelería de Madrid y cuenta con el reconocimiento del Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Jefe de Cocina en 2013.

En la actualidad, lidera el restaurante Coque (que este año cumple 50 años de trayectoria), con dos estrellas Michelin, una Estrella Verde por sostenibilidad, tres Soles Repsol y tres M de la Guía Metrópoli.

Su historia combina el respeto por la materia prima con la investigación y la innovación gastronómica, convirtiéndose en uno de los grandes referentes de la cocina contemporánea en España.

Por su parte, Janaína Torres se encargará de presidir el certamen nacional en su 22 edición. Está considerada como una de las chefs con mayor repercusión internacional, siendo reconocida en 2024 como Mejor Chef Femenina del Mundo por The World's 50 Best Restaurants.

En 2023 recibió el premio a Mejor Chef Femenina de América Latina. Es una cocinera autodidacta, empresaria y activista, logrando una carrera marcada por la defensa de la cocina popular de su país, la sostenibilidad, la accesibilidad de la gastronomía y el compromiso social.

La brasileña, además, tiene un estrecho vínculo con España por sus raíces familiares y por su reconocida admiración por la cocina de nuestro país.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha subrayado que la elección de ambos chefs supone un "nuevo respaldo al prestigio alcanzado por los concursos de tapas de Valladolid".

"Contar con dos referentes de la gastronomía mundial no solo garantiza el máximo nivel de exigencia en la valoración de las propuestas, sino que refuerza la proyección internacional de la ciudad y consolida estos certámenes como una cita imprescindible para los mejores cocineros del mundo", ha añadido.