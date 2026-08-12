La Cistérniga abre sus puertas para ser la casa del fútbol provincial: llega el clásico del verano de más calidad

La Cistérniga se convertirá desde el próximo lunes en la capital provincial del fútbol.

Las Instalaciones del municipio vallisoletano acogerán entre el 17 y el 27 de agosto la XXXII edición del Trofeo de Fútbol Diputación de Valladolid y la VI edición del Trofeo de Fútbol Femenino.

Diez jornadas que reunirán a los principales equipos de la provincia y que devolverán a La Cistérniga un torneo que ya acogió en 2007.

El torneo masculino contará con ocho participantes: Real Valladolid Promesas, Atlético Tordesillas, C.D.F. Mojados, C.D. Villa de Simancas, C.D. La Cistérniga C.F., C.D. Laguna, Betis C.F. y C.D. Boecillo.

Los cuartos de final se disputarán los días 17, 18, 19 y 20 de agosto, las semifinales los días 24 y 25, y la final el 27 de agosto, siempre a partir de las 19:00 horas. La jornada de clausura concluirá con la entrega de trofeos, prevista para las 21:00 horas.

La principal novedad del cartel está en la presencia, por primera vez, de dos equipos que comparten categoría, 2 RFEF: el Valladolid Promesas y el ascendido Atlético Tordesillas, una circunstancia que, según el delegado provincial de fútbol, Manuel Heredia, da un atractivo especial a esta edición.

La competición arrancará el 17 de agosto con el duelo entre el C.D.F. Mojados y el C.D. Laguna, a las 19:00 horas.

«”Es un día importante. Hay que agradecer a la Diputación que 32 años después sigamos con este evento deportivo, que tiene un hueco muy importante”, destacó Heredia, quien recordó la dimensión que ha adquirido el torneo con el paso del tiempo.

“Han sido 24 municipios diferentes los que han acogido el torneo, municipios grandes y pequeños. Hemos superado los 400 partidos y los 800 goles”, señaló.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, puso el acento precisamente en esa trayectoria y en la vocación rural con la que nació la competición.

“Muchos años de llevar el fútbol al mundo rural. Aquella semilla de Tordesillas de hace 32 años se ha convertido en un referente y en un clásico arraigado al mes de agosto”, afirmó.

El dirigente provincial destacó además que esta edición tiene un significado especial después del reciente éxito de la selección española, campeona del mundo.

“El color es todavía más especial después de que la selección se haya proclamado campeona del mundo”, apuntó Íscar, que agradeció la colaboración de la Delegación Provincial de Fútbol, el Ayuntamiento y el club de La Cistérniga, el Servicio de Deportes de la Diputación, voluntarios y patrocinadores.

El fútbol femenino tendrá también su espacio protagonista con la sexta edición de un torneo que continúa creciendo. C.D. Parquesol, Atlético de Laguna Lince, C.D. Villa de Simancas y Real Valladolid C.F. serán los cuatro equipos que competirán por el título.

Las semifinales se celebrarán los días 22 y 23 de agosto, a las 11:00 horas, mientras que la final se disputará el 26 de agosto a las 19:00 horas.

Íscar reivindicó el crecimiento de esta competición como una de las apuestas de la institución provincial.

“Es una apuesta de esta Diputación por dar visibilidad, espacio y el reconocimiento que merecen los equipos femeninos de nuestra provincia”, subrayó.

La Cistérniga, una sede que vuelve 19 años después

Para el alcalde de La Cistérniga, Alberto Redondo, recuperar el torneo casi dos décadas después supone un motivo de orgullo y también una oportunidad para el municipio.

“Es un orgullo. Ya lo celebramos en 2007 y, 19 años después, lo volvemos a acoger”, manifestó.

Redondo destacó que los diez días de competición serán algo más que una sucesión de partidos. “Es algo más que deporte, es recibir a gente, demostrar que La Cistérniga está preparada para acoger eventos de este tipo y que revitaliza la economía”, explicó.

Entre todos los encuentros, el regidor señaló especialmente el enfrentamiento que medirá al conjunto local con el Valladolid Promesas.

“Es una gran oportunidad”, afirmó sobre un partido que permitirá al equipo de La Cistérniga medirse con uno de los conjuntos de mayor nivel del torneo.

El alcalde también quiso poner en valor el trabajo que existe detrás de la organización. “Quiero agradecer a todos los que lo hacen posible”, señaló, con una mención especial a los jóvenes que colaborarán durante el torneo. “El deporte también es participación”, añadió.

“Son diez días de fútbol, competición y convivencia. Abrimos la puerta al deporte y abrimos la puerta para ser la casa del fútbol de la provincia de Valladolid”, resumió Redondo.

Una historia que comenzó en Tordesillas

El Trofeo Diputación nació en 1994, impulsado por la Delegación Provincial de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol dentro de los actos conmemorativos del V Centenario del Tratado de Tordesillas.

Su objetivo inicial era promocionar el fútbol en el medio rural y servir de preparación a los equipos de cara al comienzo de sus respectivas ligas.

Tres décadas después, el torneo se ha convertido en una de las citas clásicas del verano deportivo vallisoletano.

Por sus campos han pasado equipos y jugadores de buena parte de la provincia y la competición ha recorrido 24 municipios, desde Tordesillas, su primera sede, hasta Valdestillas, que acogió la edición de 2025.

Pedrajas de San Esteban, Tudela de Duero, Nava del Rey, Laguna de Duero, Mojados, Cabezón de Pisuerga, Medina de Rioseco, Medina del Campo, Valladolid, Santovenia de Pisuerga, Cigales, Olmedo, Boecillo, Simancas, Íscar, Zaratán, Arroyo de la Encomienda, Rueda, Matapozuelos, La Pedraja de Portillo y Villanubla, entre otros, han ejercido como anfitriones de un torneo que este año regresa a La Cistérniga.

En 2021, además, la competición amplió su recorrido con la creación del Trofeo de Fútbol Femenino, que alcanza ahora su sexta edición.