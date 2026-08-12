Arroyo da el paso definitivo para construir su nueva Jefatura de Policía Local con una inversión de 2,8 millones

Proyecto de la nueva comisaría de Policía Local de Arroyo de la Encomienda. Ayto. Arroyo de la Encomienda.

Arroyo de la Encomienda da el empujón definitivo a la que será su mayor apuesta en seguridad hasta la fecha. El Ayuntamiento acaba de sacar a licitación las obras de la nueva comisaría de la Policía Local, un proyecto presupuestado en 2,8 millones de euros que dotará al municipio de unas instalaciones a la altura de su fuerte crecimiento.

Las dependencias se levantarán sobre una parcela de casi 2.000 metros cuadrados en la calle Pinzones, justo al lado de la avenida de Salamanca.

El edificio contará con más de 700 metros cuadrados repartidos en dos plantas y espacio de sobra para alojar hasta 40 agentes.

En su interior no faltará de nada: nueve despachos, zona de atención al público, gimnasio, vestuarios adaptables, sala de descanso y un garaje cubierto para la patrulla de vehículos.

El trámite culmina más de un año de papeleo y reserva presupuestaria para dar respuesta a un municipio que no para de crecer y a una plantilla policial que ha dado un salto del 40% solo en el último año.

Tal y como destaca el alcalde, Sarbelio Fernández, la idea es garantizar que los agentes trabajen en las mejores condiciones y que los vecinos reciban una atención más ágil y cercana, en una sede pensada para durar décadas.