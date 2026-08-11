Celia, la vallisoletana que quiere cambiar la forma de visitar el Museo del Prado: “El móvil debe estar al servicio del arte”

Visitar una de las pinacotecas más importantes del mundo puede convertirse en una experiencia abrumadora.

El Museo Nacional del Prado cuenta con 14.000 metros cuadrados de superficie y alrededor de 1.800 obras expuestas.

Es decir, un laberinto artístico por el que cada año pasan unos 3,5 millones de visitantes, muchos de los cuales terminan recorriendo sus salas sin saber muy bien hacia dónde mirar.

Ante esta situación, una vallisoletana ha decidido poner el teléfono al servicio del arte. Celia G-Castaño, natural de Valladolid, graduada en Bellas Artes y diseñadora de interfaces (UX/UI), ha creado Explora Prado, una aplicación móvil independiente que propone una manera diferente de descubrir el museo.

Con una década de trayectoria profesional en el ámbito del diseño digital, G-Castaño ha unido su formación artística y su experiencia en diseño de interfaces para desarrollar una herramienta que busca hacer la visita más sencilla, entretenida y personal.

La propuesta recuerda al concepto de los populares free tours, pero trasladado al teléfono móvil y sin necesidad de seguir a un guía.

La idea nació de su propia experiencia como visitante.

"Quería conocer el Prado en profundidad, pero las herramientas disponibles eran poco usables o caras. Vi una necesidad y decidí crear Explora Prado, enfocada en la experiencia de usuario y hecha con mucho amor al arte", explica la creadora vallisoletana.

La aplicación apuesta precisamente por alejarse de la tecnología como protagonista. Frente al auge de herramientas como la inteligencia artificial, Explora Prado plantea una solución sencilla, en la que el diseño está pensado para que el visitante pueda consultar la información sin perder de vista lo verdaderamente importante: las obras originales.

Uno de sus principales recursos son los mapas paso a paso, que indican al usuario cómo desplazarse entre las diferentes salas y seguir el recorrido sin perderse.

A ello se suman explicaciones en audio y texto que dejan a un lado los datos puramente técnicos para apostar por las historias, anécdotas y curiosidades que rodean a cada obra.

La aplicación incorpora además pequeños juegos y retos visuales destinados a fomentar una mirada más atenta.

El objetivo es que el visitante se detenga ante los cuadros y descubra detalles que, en una visita convencional, podrían pasar inadvertidos.

De momento, el proyecto está centrado en el Museo del Prado, aunque su planteamiento está diseñado para poder trasladarse en el futuro a otros espacios culturales y pinacotecas.

Explora Prado también apuesta por un modelo de prueba antes de la compra. La aplicación puede descargarse gratuitamente tanto en dispositivos iOS como Android y permite acceder sin coste a las primeras obras de cada recorrido para que el usuario pueda conocer la propuesta antes de decidir si adquiere el contenido completo.

Actualmente ofrece tres recorridos: Obras maestras del Prado, El genio de Velázquez y Luces y sombras de Goya. Cada uno tiene un precio de 1,99 euros e incluye acceso permanente, de manera que el visitante puede volver a consultar el contenido durante una próxima visita o incluso desde casa.

A estos recorridos se suma un tour introductorio sobre la Historia del Museo del Prado, disponible de forma completamente gratuita. Está pensado incluso para escucharse antes de entrar al edificio, mientras los visitantes esperan en la cola de acceso.

La herramienta está disponible en español e inglés y nace como un proyecto independiente.

Explora Prado no está ofrecida, patrocinada ni vinculada oficialmente al Museo Nacional del Prado.

Con esta iniciativa, Celia G-Castaño busca combinar dos de sus grandes ámbitos profesionales —el arte y el diseño digital— para conseguir que perderse entre las salas del Prado deje de ser un problema y se convierta, precisamente, en parte de la experiencia.

Celia, la vallisoletana que quiere cambiar la forma de visitar el Museo del Prado: “El móvil debe estar al servicio del arte”