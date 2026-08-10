Teatro, fuego y música llenan la Plaza Mayor de Cigales en una multitudinaria XXI Muestra de arte en la calle
El espectáculo itinerante 'Quimera' y la fusión musical de Thomas Potiron lideraron un fin de semana festivo que tendrá su réplica con dos jornadas de magia los días 22 y 23 de agosto.
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La XXI Muestra "El Arte está en la Calle" de Cigales ha vuelto a abarrotar la Plaza Mayor de la villa vallisoletana durante un fin de semana lleno de espectáculos de circo, humor, teatro de calle, fuego y música en directo.
La cita, ya plenamente consolidada en el calendario estival de la provincia, ha reunido a miles de vecinos y visitantes en torno a una oferta cultural accesible y al aire libre.
El programa arrancó el jueves con el humor y los malabares de Javi Javichi, a los que siguió el viernes el 'Cabaret Circo' de la compañía vallisoletana La Luz de las Delicias.
El plato fuerte llegó en la noche del sábado de la mano de LA FAM Teatre y su montaje "Quimera", un vistoso itinerante de gran formato con música, efectos de fuego y una criatura mecánica de inspiración mitológica.
El broche musical del domingo corrió a cargo del violinista Thomas Potiron y la bailarina Cristina de Vega con su propuesta "Eléctrico", fusión de estilos musicales con danza contemporánea y flamenco.
De forma paralela, el Ayuntamiento volvió a colgar el cartel de completo en las visitas guiadas teatralizadas sobre personajes históricos del municipio.
Aunque el bloque principal ha concluido, la muestra tendrá un apéndice los días 22 y 23 de agosto en el Parque Municipal con las actuaciones de los magos Freddy Varó e Iván Santa Cruz, reforzando la apuesta de la localidad por la cultura de acceso libre durante el verano.