Muere un joven de 30 años tras el choque de un turismo contra un camión en la N-122 a la altura de Sardón de Duero

Un joven de unos 30 años ha fallecido en la madrugada de este lunes tras el choque de un turismo contra un camión en la carretera N-122, a la altura del término municipal de Sardón de Duero (Valladolid).

El trágico accidente se produjo a las 02:05 horas en el kilómetro 332 de la citada vía.

A esa hora, el Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2 comenzó a recibir varias llamadas que alertaban de un choque frontal entre un coche y un vehículo pesado.

Los alertantes indicaban que el conductor del turismo se encontraba atrapado en el interior de los restos del vehículo y permanecía inconsciente.

La sala de operaciones del 1-1-2 dio aviso inmediato a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que desplazó un equipo médico del centro de salud de Tudela de Duero, una ambulancia de soporte vital básico y una unidad medicalizada de emergencias.

Una vez en el punto del siniestro, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del ocupante del turismo.

Ante la gravedad del suceso, el Centro Coordinador de Emergencias activó al Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (GRIPDE) de la Junta de Castilla y León para brindar atención especializada a los familiares del joven fallecido.