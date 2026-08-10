La Diputación de Valladolid une patrimonio industrial y música en los conciertos en lugares significativos de la provincia

Presentación del ciclo de Conciertos en Lugares Significativos en la Diputación de Valladolid EE

La Diputación de Valladolid ha presentado la programación del ciclo cultural ‘Conciertos en Lugares Significativos’ 2026, una iniciativa que desde el año 2013 pone en valor el patrimonio histórico-artístico de la provincia mediante actuaciones musicales.

El diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, ha dado a conocer los detalles de la edición de este año junto a los alcaldes de Castromembibre, Mayorga, Íscar y Medina de Rioseco.

En esta ocasión, la propuesta pone el foco en el patrimonio industrial vallisoletano con una selección de cuatro recintos singulares: el Molino de Viento de Castromembibre, el Museo del Pan de Mayorga y las Fábricas de Harinas de Íscar, actualmente en proceso de rehabilitación, y San Antonio de Medina de Rioseco.

Todos los conciertos estarán protagonizados por distintas formaciones de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid e intérpretes invitados, con entrada libre hasta completar el aforo.

Una variada programación hasta septiembre

El ciclo arrancará el próximo viernes 15 de agosto en el exterior del recién restaurado Molino de Viento de Castromembibre con el recital Arpa al corazón.

El concierto evocará las veladas palaciegas de los siglos XVIII y XIX a través de obras de Mozart, Liszt y Debussy interpretadas por un trío de arpa, trompa y violín.

La segunda cita tendrá lugar el viernes 21 de agosto en el interior del Museo del Pan de Mayorga. Un cuarteto de cuerda repasará grandes épocas de la historia de la música con piezas de Vivaldi, Telemann, Salieri, Mozart, Mendelssohn o Gershwin, acompañadas de explicaciones didácticas para el público.

Posteriormente, el sábado 29 de agosto, el exterior de la Fábrica de Harinas de San Pedro de Íscar acogerá un cuarteto de viento (flauta, clarinete, trompa y tuba) dedicado a célebres bandas sonoras de cine, desde clásicos de Disney hasta composiciones de Ennio Morricone, John Williams o la saga Piratas del Caribe.

El broche final llegará el sábado 5 de septiembre en la Fábrica de Harinas de San Antonio de Medina de Rioseco con un espectáculo de música y poesía en homenaje a San Juan de la Cruz en el centenario de su nombramiento como doctor de la Iglesia.

La velada contará con el recital poético de Carlos Aganzo, acompañado al piano y violonchelo por piezas de Casals, Tchaikovsky, Schubert y Beethoven.