El Ayuntamiento de Valladolid llama a evitar desplazamientos para el eclipse y priorizar las zonas próximas al domicilio

El Ayuntamiento de Valladolid ha apelado a la ciudadanía a la planificación y a la prudencia ante el histórico eclipse solar total que se vivirá el próximo miércoles, 12 de agosto.

Desde el consistorio recomiendan evitar desplazamientos innecesarios en vehículo y priorizar la observación del fenómeno astronómico desde las propias viviendas o desde zonas cercanas al domicilio, como plazas y parques, al ser un evento visible desde prácticamente toda la ciudad si el tiempo lo permite.

El objetivo principal de esta indicación es prevenir problemas de circulación y aglomeraciones desordenadas ante la gran afluencia de personas prevista.

Para coordinar el operativo, se ha constituido un grupo de trabajo integrado por las áreas de Medio Ambiente, Tráfico y Movilidad, Salud Pública y Seguridad Ciudadana, junto a la Policía Municipal, Protección Civil y AUVASA, integrado a su vez en el Plan de Protección Civil activado por la Junta de Castilla y León.

Según el cronograma previsto, el eclipse comenzará en torno a las 19:24 horas, alcanzando la fase de oscuridad total hacia las 20:30 horas, momento que se prolongará durante minuto y medio, y concluyendo sobre las 21:24 horas.

Por ello, las autoridades aconsejan comprobar en los días previos si el sol es visible desde la vivienda a esa hora para elegir el punto de visión sin necesidad de realizar trayectos.

El recinto ferial, alternativa habilitada

Para aquellos ciudadanos que no puedan contemplarlo desde su entorno habitual, el Ayuntamiento ha acondicionado el recinto ferial como alternativa oficial para canalizar de forma segura la afluencia de público.

Este espacio dispondrá de una amplia zona de aparcamiento, punto de socorro de Protección Civil, baños públicos y presencia constante de la Policía Municipal.

Para facilitar los accesos, la empresa municipal de autobuses AUVASA habilitará una parada adicional de la Línea 8 junto al Recinto Ferial entre las 18:30 y las 21:30 horas, reforzando además las líneas circulares C1 y C2.

Paralelamente, la Policía Municipal mantendrá una especial vigilancia y control de accesos en enclaves elevados donde se prevén concentraciones, como el Cerro de San Cristóbal o la Fuente del Sol, con el fin de evitar colapsos circulatorios.

Las autoridades recuerdan que está estrictamente prohibido detenerse o estacionar en la calzada y arcenes para ver el eclipse.

Junto a las pautas de tráfico y movilidad, el Consistorio insiste en la necesidad de observar el eclipse de forma segura para evitar daños oculares graves.

Resulta imprescindible utilizar gafas específicas para la observación solar homologadas bajo la norma ISO 12312-2, evitando en todo momento mirar directamente al Sol sin la protección adecuada y consultando los canales oficiales de las administraciones.