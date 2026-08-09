Un coche en llamas provoca un incendio forestal junto a la autovía del noroeste en la provincia de Valladolid

El incendio de un turismo en el kilómetro 212 de la A-6, conocida como la autovía del noroeste, en Villardefrades (Valladolid) ha provocado que las llamas se extendieran a la vegetación de los alrededores, obligando a actuar a los efectivos de Medio Ambiente del operativo de INFOCAL.

Los hechos han ocurrido sobre las 12:48 horas, cuando se han recibido en nueve minutos hasta 39 llamadas en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León alertando de que un coche estaba en llamas en la citada vía.

El aviso se ha trasladado a la Guardia Civil de Tráfico y a los Bomberos de la Diputación de Valladolid, sin ser necesario que acudieran efectivos de emergencia de Sacyl al no haber heridos.

También se ha dado rápidamente cuenta al centro provincial de mando de Medio Ambiente por la posibilidad que existía de que el fuego se extendiera a la vegetación de los alrededores.

Finalmente, las llamas se han extendido levemente y ha sido necesaria la actuación de los miembros del operativo de INFOCAL, declarándose el incendio forestal a las 12:49 horas.

Afortunadamente, los medios actuantes, compuestos por un agente medio ambiental, una cuadrilla terrestre y una autobomba, han dado por extinguido el incendio forestal a las 14:00 horas de este domingo.