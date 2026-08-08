Los pueblos de Valladolid han recibido 18,8 millones de euros de la Diputación en los primeros seis meses de 2026

El primer semestre de 2026 ha cerrado con más de 18,8 millones de euros de la Diputación de Valladolid destinados a los ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia.

Del total de los recursos que se han movilizado, 14.627.280,17 euros son subvenciones y transferencias corrientes orientadas al funcionamiento de los servicios municipales.

Por otro lado, 4.239.732,82 euros corresponden a inversiones para la mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos del medio rural.

El presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, ha destacado que la Diputación continúa "siendo la administración más cercana a los ayuntamientos y la que garantiza que cualquier municipio, independientemente de su tamaño, pueda contar con recursos para mejorar los servicios que presta a sus vecinos y afrontar proyectos de futuro".

Plan de gasto corriente

Entre las acciones más destacadas que se han aprobado en julio está el Plan Provincial de Gasto Corriente, que contempla cerca de 9,9 millones de euros.

Esto lo coloca como la principal herramienta de la Diputación de Valladolid para apoyar a los ayuntamientos para que sufraguen los gastos derivados de la prestación de los servicios municipales.

A ello se suma el Programa de Empleo Agrario, dotado con 2,8 millones, para favorecer la contratación y el mantenimiento de los puestos de trabajo en las localidades vallisoletanas.

En cuanto a servicios públicos también sobresalen las ayudas al Centro Coordinador de Bibliotecas, con 110.055 euros, o las subvenciones para desarrollo de actividades culturales, con un presupuesto que supera los 65.000 euros.

De la misma forma, la institución mantiene su atención a las personas con discapacidad mediante la Red Integrada de Servicios para Personas con Discapacidad, que junto con los demás programas de acción social suma más de 1,2 millones para reforzar la atención social en los pueblos.

4,2 millones para inversiones municipales

Respecto a las inversiones, la Diputación ha impulsado proyectos estratégicos que contribuyen a modernizar los pueblos y mejorar la calidad de vida en el medio rural.

Destaca el Plan V, que durante julio ha concentrado cerca de dos millones en diferentes acciones de inversión en los municipios vallisoletanos.

También han tenido relevancia las inversiones destinadas al ciclo integral del agua, con un millón entre actuaciones de depuración, abastecimiento y mejora de las infraestructuras hidráulicas.

Junto a estas actuaciones destacan los planes provinciales de cooperación, dotados con alrededor de 1,1 millones de euros, o las ayudas destinadas a la mejora de las escuelas rurales, que alcanzan más de 120.000 euros.

137,7 millones esta legislatura

El balance acumulado desde el inicio del actual mandato asciende hasta los más de 137 millones de euros destinados a las entidades locales de la provincia.

De esta cantidad, 74 millones son subvenciones y transferencias corrientes, mientras que 63 corresponden a inversiones municipales.

Conrado Íscar ha destacado que "detrás de cada una de estas inversiones hay un objetivo común: ofrecer más oportunidades a nuestros pueblos, mejorar los servicios que reciben los vecinos y seguir haciendo de la provincia de Valladolid un territorio con futuro".