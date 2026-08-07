Reabre el tráfico en la Avenida de Salamanca tras finalizar las obras de la red de calor, pero habrá más cortes

La circulación en una de las principales arterias de la capital vallisoletana recupera la fluidez antes de lo esperado.

El Ayuntamiento de Valladolid ha reabierto a primera hora de este viernes, 7 de agosto, la Avenida de Salamanca en sentido norte, con dirección hacia el centro de la ciudad, tras dar por concluida la fase actual de las obras de conexión a la red de calor ejecutadas por Somacyl.

La apertura de este tramo se ha producido tres jornadas antes de lo programado, ya que el corte inicial estaba previsto hasta el próximo lunes.

A lo largo de la tarde de hoy finalizarán también los trabajos en la Avenida del Real Valladolid, que quedará abierta al tráfico en ambos sentidos.

Esta actuación permite completar la conexión a la red de calor del Monasterio de Prado, recinto que alberga las oficinas administrativas de las consejerías de Cultura y Educación de la Junta de Castilla y León.

El calendario de actuaciones continuará el próximo lunes, 10 de agosto, con el inicio de una nueva fase de los trabajos.

En esta ocasión, la intervención obligará al corte total del tráfico de vehículos en sentido sur, hacia Parquesol, en el tramo de la Avenida de Salamanca comprendido entre el túnel y la rotonda de la Delegación de Hacienda.

Esta restricción se mantendrá activa las 24 horas del día hasta el 18 de agosto, aunque la vía se abrirá antes de lo previsto si las obras avanzan a mayor ritmo, como ha ocurrido en el tramo anterior.

El tramo de calle que quede libre en la zona afectada funcionará como fondo de saco, garantizando en todo momento el acceso a los vados autorizados y a los servicios esenciales.

Con el fin de facilitar la fluidez vial, se instalarán carteles informativos en diversos puntos de la Avenida de Salamanca y de la calle Padre José Acosta para advertir a los conductores antes de llegar a la zona afectada.

El Ayuntamiento de Valladolid recomienda utilizar rutas alternativas hacia el sur de la ciudad, como el Paseo de Zorrilla o la propia A-62.

Estas intervenciones forman parte del proyecto de extensión de la red de calor Huerta del Rey-Villa de Prado-Parquesol, cuyas labores se han concentrado intencionadamente durante los meses de julio y agosto para aprovechar la menor intensidad de circulación en la capital.

Los ciudadanos pueden consultar el estado de las obras y posibles cambios en el calendario a través de la sección de tráfico de la web municipal del consistorio.