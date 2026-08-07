El pueblo que mantiene vivo el legado del fraile que cambió la historia de México 234 años después de su muerte

Cigales ha vuelto a mirar este viernes a uno de sus hijos más ilustres.

La localidad rindió homenaje a Fray Antonio Alcalde con motivo del 234 aniversario de su fallecimiento en una jornada marcada por el recuerdo.

Los actos comenzaron con una eucaristía en su memoria, seguida de un responso y una ofrenda floral.

La programación, organizada por el Ayuntamiento de Cigales, la Asociación de Jubilados Fray Antonio Alcalde y la Parroquia de Santiago Apóstol, reunió a más de medio centenar de socios de la asociación que lleva el nombre del religioso.

Junto a ellos participaron el alcalde de Cigales, miembros de la Corporación municipal y familiares de Fray Antonio Alcalde, que quisieron sumarse a un homenaje convertido ya en una cita anual.

“Mantener vivo su legado es también mantener vivos los valores de solidaridad y servicio que marcaron toda su vida”, destacaron durante la jornada.

Más de dos siglos después de su muerte, Fray Antonio Alcalde continúa siendo el gran nexo histórico entre Cigales y Guadalajara (México), ciudades hermanadas gracias a la figura del dominico nacido en la localidad vallisoletana.

No en vano, es considerado una de las personalidades más importantes de la historia del estado mexicano de Jalisco.

Durante los 21 años que residió en Guadalajara impulsó algunas de las instituciones que transformaron la ciudad.

Promovió el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, favoreció el desarrollo de la Real Universidad de Guadalajara y fundó el Hospital Civil, destinado a atender a las personas más desfavorecidas.

Su obra fue mucho más allá. También promovió la construcción de 'Las Cuadritas', considerado uno de los primeros complejos de vivienda social de América, además de impulsar un albergue y un jardín botánico. Una labor que le convirtió en una figura profundamente querida por su compromiso con la educación, la sanidad y la atención a los más vulnerables.



“Fray Antonio Alcalde sigue siendo el cigaleño más universal y un motivo de orgullo para el municipio”, fue una de las ideas que sobrevoló un acto en el que se puso de manifiesto la vigencia de su legado y el estrecho vínculo que continúa uniendo a España y México.

La jornada concluyó con una comida de hermandad entre los asistentes y con la actuación de la compañía vallisoletana La Luz de las Delicias, encargada de poner el broche final a una celebración cargada de simbolismo.