La piel del Atlético Tordesillas volverá a lucir Caja Rural de Zamora en la temporada más histórica

Caja Rural de Zamora y el Club Atlético Tordesillas han presentado esta mañana el acuerdo de colaboración Cedida

El Club Atlético Tordesillas seguirá contando una temporada más con el respaldo de Caja Rural de Zamora.

Ambas entidades renovaron este viernes su acuerdo de colaboración para el curso 2026/2027, un compromiso que cobra especial relevancia en el año del debut del conjunto rojiblanco en Segunda RFEF, la categoría más alta de su historia.

La firma del convenio escenifica la continuidad de una alianza que ambas partes consideran estratégica para impulsar el proyecto deportivo del club y reforzar el apoyo al deporte de la provincia.

El acuerdo fue presentado en un acto con representantes de ambas instituciones.

Durante el encuentro se destacó el papel que desempeñan los clubes como transmisores de valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo, el compromiso y el sentimiento de pertenencia al territorio.

En esa línea, Caja Rural de Zamora reiteró su apuesta por el deporte como herramienta de desarrollo social y de dinamización de las localidades donde desarrolla su actividad.

“Queremos seguir acompañando al Club Atlético Tordesillas en una temporada especialmente ilusionante, marcada por su debut en Segunda RFEF”, destacaron desde Caja Rural de Zamora durante la presentación del acuerdo.

Desde el Atlético Tordesillas agradecieron el respaldo de la entidad financiera y subrayaron que el patrocinio supone “un impulso importante” para afrontar un curso lleno de desafíos, con el objetivo de consolidarse en la categoría y continuar creciendo tanto en el plano deportivo como institucional.

La renovación del convenio consolida una colaboración que ambas entidades consideran clave para seguir construyendo un proyecto sólido y con futuro para el fútbol de la provincia.