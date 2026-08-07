Un florero y una muleta, armas de una reyerta por no abrir la puerta entre compañeros de vivienda en Las Delicias

Una discusión entre dos compañeros de piso en el barrio de Las Delicias terminó con ambos detenidos por un presunto delito de lesiones después de que los dos se agredieran mutuamente y tuvieran que ser atendidos en el Hospital Universitario Río Hortega.

El origen del enfrentamiento fue una situación de lo más curiosa

Según informó la Policía Nacional, la discusión comenzó cuando uno de los residentes recriminó al otro que no hubiera abierto la puerta de la vivienda a su hermana, que también vive en el inmueble y permaneció durante cerca de cuatro horas esperando en el rellano al no disponer de llaves.

De acuerdo con el relato facilitado por el denunciante, una vez iniciada la discusión el otro conviviente le golpeó con un florero de cristal, que llegó a romperse contra su cabeza, causándole una profunda herida, además de varios cortes en la cara.

La agresión continuó cuando la víctima cayó al suelo, momento en el que recibió varios puñetazos hasta que la hermana intervino para separarlos.

El herido acudió por sus propios medios al Hospital Universitario Río Hortega, donde precisó ocho grapas para cerrar una herida en la cabeza y doce puntos de sutura en la zona lateral derecha de la cara, con afectación en el entorno del ojo derecho.

Cuando los agentes acudieron al domicilio localizaron al otro implicado, que también presentaba lesiones.

Este aseguró que había sido golpeado previamente con una muleta y que posteriormente ambos forcejearon.

También fue trasladado al Hospital Río Hortega, donde recibió asistencia por una herida incisa en el cuero cabelludo.

Ante la gravedad de las lesiones que presentaban ambos, la Policía Nacional procedió a la detención de los dos hombres como presuntos autores de un delito de lesiones.

Tras la instrucción del correspondiente atestado, ambos fueron puestos a disposición judicial y quedaron en libertad.