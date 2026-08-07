Entra en vigor: ayudas de hasta casi 15.000 euros para financiar las actividades del eclipse en la provincia de Valladolid

La Diputación de Valladolid ha puesto en marcha una nueva convocatoria de subvenciones bajo el título 'El Sol de Nuestra Tierra'. Se trata de ayudas a ayuntamientos y entidades locales para financiar las actividades relacionadas con el eclipse total del próximo 12 de agosto.

El objetivo es colaborar con el gasto corriente y de inversión derivado de las actividades que tendrán lugar en distintos municipios de la provincia vallisoletana.

El presupuesto total asciende hasta los 440.000 euros y las ayudas podrán solicitarlas los ayuntamientos y entidades locales que tengan menos de 20.000 habitantes.

El importe máximo que podrán recibir los beneficiarios será de 1.500 euros por ayuntamiento y 750 por entidad local menor a lo que se suma la cuantía variable por habitante de 0,64 euros.

De esta manera, un ayuntamiento con 19.999 habitantes recibirá 14.299,36 euros de subvención para financiar las actividades.

Podrán ser subvencionados todos los gastos, corrientes o de inversión, que se lleven a cabo o se hayan realizado para actividades relacionadas con el eclipse solar que se tendrá lugar este próximo miércoles.

El periodo subvencionable va desde el 1 de enero y se extiende hasta el 15 de septiembre de 2026.

Los beneficiarios percibirán el 100% de la ayuda de forma anticipada, con el carácter de "a justificar" por lo que deberán presentar la documentación justificativa correspondiente antes del 30 de noviembre de este año.

Esta iniciativa parte de la idea de que este fenómeno astronómico se presenta como una oportunidad única para atraer visitantes y dar visibilidad a los recursos turísticos de las localidades vallisoletanas.

Entre sus objetivos está facilitar a la población y a los visitantes el acceso a material homologado para la observación segura del eclipse, impulsar la creación de eventos y productos turísticos que inviten a los visitantes a pernoctar en la provincia, dándole visibilidad a raíz del interés generado por el fenómeno.