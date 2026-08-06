Vallsur se transforma en un parque jurásico con dinosaurios gigantes y actividades gratuitas para toda la familia

El centro comercial vallisoletano acogerá Vallsur Jurásico del 20 al 22 de agosto. Vallsur

El centro comercial Vallsur se prepara para viajar millones de años al pasado este verano.

Del 20 al 22 de agosto, el espacio comercial vallisoletano acogerá Vallsur Jurásico, un evento gratuito en el que reproducciones hiperrealistas de dinosaurios a tamaño real recorrerán las instalaciones e interactuarán con los visitantes en la Plaza de Simancas, frente a la tienda Justo Muñoz.

La propuesta, diseñada por la compañía ShowTime World, está pensada como una alternativa de ocio educativo y familiar para todas las edades durante las vacaciones estivales.

Durante tres jornadas, actores y expertos adiestradores acompañarán a los dinosaurios para enseñar curiosidades sobre cada especie, facilitar el contacto con el público y permitir que los asistentes se fotografíen con las réplicas.

La programación se estructurará en tres pases temáticos diarios de unos 30 minutos de duración.

El recorrido comenzará con el ágil Velociraptor, continuará con el imponente Triceratops y culminará con la aparición del Tyrannosaurus Rex.

Los días 20 y 21 de agosto, las exhibiciones se desarrollarán en horario de tarde, a las 18:30, 19:30 y 20:30 horas.

Por su parte, la jornada del sábado 22 de agosto contará con un pase matinal a las 12:30 horas dedicado al Velociraptor, manteniéndose los pases de Triceratops y T-Rex a las 19:30 y 20:30 horas respectivamente.

De forma paralela a los espectáculos, el centro comercial ha preparado incentivos para los miembros del Club Vallsur.

A partir del 13 de agosto, los socios podrán acudir a recepción para recoger obsequios temáticos como mini dinosaurios coleccionables, bolígrafos, pulseras y reglas hasta fin de existencias, con un límite de un detalle diario por persona.

Asimismo, entre todos los participantes se sorteará un lote jurásico que incluye figuras con sonido y juegos temáticos.