El Centro de Salud Covaresa recupera el aire acondicionado tras las quejas por las altas temperaturas

Los pacientes del Centro de Salud Sur-Parque Alameda-Covaresa llevaban semanas soportando temperaturas que superan los 30 grados mientras esperan para ser atendidos o pasan consulta.

Una situación que, según denuncian, provocó episodios de mareos y malestar entre algunos usuarios, muchos de ellos personas mayores o con enfermedades crónicas, especialmente vulnerables al calor.

La avería del sistema de climatización se produjo el pasado 20 de julio y, desde entonces, el centro sanitario estaba sin aire acondicionado.

Sin embargo, en la tarde de este pasado jueves, ya por fin se ha arreglado la situación, según confirman a este medio desde Sacyl.

Una vez conocido esta situación se procedió, desde primera hora de la mañana de este pasado jueves, a la instalación del nuevo sistema de aire acondicionado (sistema de máquinas enfriadoras).

Y ya está en pleno funcionamiento desde ayer por la tarde.

Según fuentes sanitarias, el sistema que había con anterioridad ha presentado problemas de funcionamiento en el mes de julio que se han ido solucionando según surgían.

“No es cierto que no haya habido aire acondicionado de manera continua desde el 20 de julio. La mayor problemática se ha planteado desde el 30 de julio, por lo que la solución se ha logrado en el menor tiempo posible”, rechazan desde Sacyl.

“Se ha trabajado en todo momento en el proceso necesario para su sustitución; requiriéndose para ello de unos trámites complejos debido a las dimensiones de estos equipos y las dificultades logísticas derivadas de la extracción de las máquinas antiguas y colocación de las nuevas”, explican.

El nuevo sistema de aire acondicionado del centro de salud de Covaresa ya funciona Cedida

Para concluir afirmando que “en ningún momento se ha dejado de trabajar en que las condiciones climáticas de los trabajadores y usuarios del Centro de Salud sean las mejores posibles, dando respuesta a la problemática de la forma más rápida posible”.

Hay que recordar que en algunas consultas y oficinas se alcanzan temperaturas superiores a los 32 grados, mientras que en las salas de espera y zonas comunes rondan los 30 grados.

Ante esta situación, UGT Servicios Públicos de Valladolid ha presentado una reclamación formal ante la Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Oeste.

El sindicato considera "inadmisible" que un centro de salud permanezca durante semanas sin un sistema de climatización operativo en plena época estival.

Desde la organización sindical aseguran que el problema no solo afecta a los profesionales, sino también a los cientos de pacientes que pasan cada día por el centro.

"Ya se han producido episodios de mareos y malestar relacionados con las elevadas temperaturas", afirman, en referencia a las quejas recibidas durante las últimas semanas.

UGT sostiene que la situación también está repercutiendo en las condiciones de trabajo de la plantilla.

Comprar ventiladores

Según explica, los propios trabajadores han tenido que comprar ventiladores de su bolsillo para intentar aliviar el calor en las consultas y oficinas.

El sindicato recuerda que la normativa de prevención de riesgos laborales fija una temperatura de entre 17 y 27 grados para los locales donde se realizan trabajos sedentarios.

A su juicio, las condiciones actuales son "incompatibles" con esos límites.

Por ello, reclama la instalación urgente de equipos provisionales de climatización en todo el edificio mientras se resuelve la avería. También pide una evaluación inmediata del riesgo por estrés térmico y mediciones oficiales de temperatura y humedad por parte del servicio de prevención.

Además, solicita un calendario concreto para la sustitución definitiva del sistema de climatización y la adopción de medidas organizativas que garanticen la seguridad de trabajadores y pacientes mientras continúe el problema.

UGT espera que la Consejería de Sanidad "cumpla ya y solucione esta situación", al considerar que, hasta ahora, no ha sido capaz de implantar medidas provisionales eficaces para proteger la salud de quienes trabajan y acuden diariamente al centro sanitario.

El sindicato concluye que permanecerá vigilante y advierte de que "no dudará en denunciar estas situaciones y adoptar las medidas necesarias en defensa de la salud de los profesionales y de la calidad asistencial que se merece la ciudadanía".