Un pueblo de Valladolid corta el agua por las noches para garantizar el abastecimiento tras el descenso de las reservas

Los vecinos de Villafrechós afrontan desde este jueves una situación poco habitual. El Ayuntamiento ha decidido interrumpir el suministro de agua potable durante ocho horas cada noche ante el descenso del nivel del depósito municipal.

La medida, de carácter temporal, está en vigor desde el pasado 5 de agosto y se mantendrá "hasta nuevo aviso".

El corte se realizará diariamente entre las 23.00 y las 7.00 horas.

El alcalde de la localidad, Miguel Ángel Gómez Vaquero, ha firmado un bando en el que explica que la decisión responde a la necesidad de "garantizar el abastecimiento de agua potable a toda la población".

El Consistorio señala que el nivel de agua almacenada en el depósito ha descendido hasta hacer necesaria una regulación del suministro para favorecer su recuperación.

Villafrechós, un municipio de la comarca de Tierra de Campos con alrededor de medio millar de habitantes, vive así una situación excepcional en pleno verano, una época en la que el consumo de agua suele incrementarse por la llegada de familiares, el aumento de población estacional y las altas temperaturas.

En el bando municipal se hace un llamamiento a la responsabilidad de los vecinos. El Ayuntamiento pide evitar consumos innecesarios y limitar el uso del agua a las necesidades imprescindibles mientras dure esta situación.

"La medida se adopta exclusivamente para garantizar el abastecimiento de agua a la población", recoge el escrito firmado por el alcalde.

El regidor agradece además "la comprensión y colaboración de todos los vecinos" ante unas restricciones que buscan evitar problemas mayores en el suministro.