Peñafiel ya prepara la Copa de España de ciclismo más antigua del calendario con meta en el castillo

Presentación de la XVI Copa de España Ayuntamiento de Peñafiel. EL ESPAÑOL de Castilla y León

En Peñafiel (Valladolid) ya están listos para recibir a los 23 equipos y 180 corredores que competirán en la XVI edición de la Copa de España de ciclismo junior. Una prueba que atesora el título de ser la "más antigua" del calendario de campeonatos nacionales, tal y como ha destacado el director técnico, Luis Nieto.

La XVI Copa de España Ayuntamiento de Peñafiel será la penúltima prueba del campeonato, en un marco incomparable que tendrá la meta en el icónico castillo de la localidad.

La cita ha sido presentada este jueves, 6 de agosto, en la sede de la Diputación de Valladolid, con la presencia del diputado de Deportes, Javier González, el concejal de Festejos, Javier Bernabé, la diputada de Cultura y Educación y concejala de Turismo, Yolanda Burgoa, el director técnico y presidente del CD Pucela, Luis Nieto, y representantes de Caja Rural de Soria y la Guardia Civil.

Será este domingo, 9 de agosto, cuando 15 municipios de la provincia reciban a los corredores, con salida y meta en Peñafiel en torno a un recorrido de 140 kilómetros con tres clasificaciones (Montaña, Metas Volantes y Diputación de Valladolid).

Para el diputado de Deportes, esta cita es una de las pruebas "referentes" dentro del calendario de copas de España promovidos por la Federación de Ciclismo, donde se miden algunas de las futuras promesas de las dos ruedas.

Prueba de ello son algunos de los nombres que aquí han competido a lo largo de los 16 años de trayectoria, como pueden ser Carlos Rodríguez, que hoy está corriendo la Vuelta a Burgos, Iván Cobo, miembro del equipo profesional Kern Pharma, o Raúl García Pierna, corredor del Movistar Team.

Bernabé ha destacado que ya son más de tres lustros en los que la prueba se viene celebrando en Peñafiel, "cada vez con más ilusión", y que este año contará con alguna que otra novedad.

"Esperamos vivir un día emocionante, distinto y previo a las fiestas por lo que va a haber ambiente", ha subrayado el concejal peñafielense.

La presentación de los equipos arrancará a las 09:15 horas, siguiendo el orden inverso a su clasificación actual. A esta penúltima prueba de la Copa de España llega Darío Gimeno (Baqué Movistar Team) líder, seguido por el castellano y leonés Hugo Muñoz (Picusa Academy) en segunda posición y por Ion Eguia (Alimco-Campagnolo) en tercer lugar.

La prueba

La salida neutralizada tendrá lugar desde la Plaza de los Comuneros de Peñafiel a las 10:30 horas. A lo largo de los 140 kilómetros de recorrido se disputarán tres clasificaciones.

El maillot de montaña tendrá dos puertos puntuables, en La Yesera (km 58) y en Fompedraza (km 117). El maillot blanco (metas volantes) tendrá sus pasos en Quintanilla de Onésimo (km 54) y la Plaza del Coso de Peñafiel (km138), casi al final del recorrido.

Finalmente, el maillot de la Diputación de Valladolid se le entregará al corredor castellano y leonés mejor clasificado en la prueba.

Tras salir de la Plaza de los Comuneros de Peñafiel, los corredores irán dirección Pesquera de Duero, Encinas de Esgueva, Fombellida, Castroverde de Cerrato y Castrillo Tejeriego.

Desde ahí, pondrán rumbo hacia Olivares de Duero, Quintanilla de Onésimo y Cogeces del Monte. A partir de aquí arrancarán los últimos 60 kilómetros en dirección a Campaspero, desde donde se producirá una de las novedades.

Esta será un anillo al que los corredores darán dos vueltas en Canalejas, Torre de Peñafiel, Rábano, Peñafiel, Aldeyuso, Molpeceres y Fompedraza.

Por último, los corredores llegarán a la Plaza del Coso de Peñafiel para la última Meta Volante y los últimos kilómetros por el casco urbano de la localidad hasta llegar a la meta, situada en el castillo, prevista sobre las 14:00 horas.

Uno de los principales reclamos de la prueba son las rampas de subida al castillo y al casco urbano, con una pendiente media del 15%, muy similar a la mítica subida a los Lagos de Covadonga.

En definitiva, Peñafiel se convierte este fin de semana en el "mejor sitio para pasar la mañana de domingo", tal y como ha zanjado del diputado de Deportes y Juventud.