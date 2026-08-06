Obligados a cambiar la hora del partido al no percatarse de que coincidía con el eclipse: "Nos dimos cuenta hace 10 días"

Desde hace unos días, el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto acapara gran parte de la conversación en todos los ámbitos. Sin embargo, a pesar de la magnitud del fenómeno astronómico, hay quienes permanecían ajenos al bombardeo informativo.

Es el caso del Atlético Tordesillas y el Real Ávila, que tenían programado un partido amistoso para el citado día a las 19:00 horas. Y no, la intención no era aprovechar el eclipse para invitar a disfrutar de un partido de fútbol y del fenómeno, sino que, simplemente, no se habían dado cuenta.

Este horario previsto inicialmente propiciaba que el eclipse coincidiera con la segunda mitad del encuentro, sobre las 20:30 horas, desatando las dudas sobre cómo se gestionaría, ya que la oscuridad será total.

"La verdad es que no pensamos en el eclipse. Hace 10 días o así nos dimos cuenta, pero tampoco le dimos importancia", explica el presidente del Atlético Tordesillas, Óscar Serrano, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El directivo del equipo rojiblanco confirma que han estado buscando diversas alternativas, como jugar por la mañana, pero esta opción fue finalmente desechada porque algunos de los jugadores locales compaginan el fútbol con otros trabajos.

"Con la temperatura que está haciendo, adelantarlo mucho era peligroso para los jugadores", reconoce Serrano. Finalmente, la opción escogida ha sido comenzar a jugar una hora antes, a las 18:00 horas.

"A los del Real Ávila les tocará verlo (el eclipse) aquí cerca de Tordesillas", bromea el presidente del equipo vallisoletano. De esta manera, abulenses y pucelanos medirán fuerzas en este test de pretemporada, con el aliciente de poder disfrutar de un evento único tras el partido.

Hecho histórico para una temporada histórica

A veces, la vida está llena de casualidades. Y si el Atlético Tordesillas vivirá un hito histórico durante su pretemporada es porque también está ante una temporada histórica para el club.

Los tordesillanos competirán por primera vez en Segunda RFEF después de ascender esta pasada temporada, en una campaña en la que dominaron su grupo de principio a fin y en el que se alzaron campeones, logrando el ansiado ascenso de forma directa tras varios intentos anteriores en play-off que no salieron bien.

Los rojiblancos están encuadrados en el grupo 5 de la Segunda RFEF, donde tendrán que medirse a otros conjuntos como Real Valladolid Promesas, Atlético de Madrid y Real Madrid C, Numancia, Getafe B, el propio Real Ávila, Salamanca UDS o Gimnástica Segoviana, entre otros.