El histórico restaurante Los Álamos reabrirá con una iniciativa privada para revitalizar Las Moreras

El antiguo restaurante ‘Los Álamos’, situado en el parque de Las Moreras PSOEVA

El antiguo restaurante Los Álamos fue durante décadas uno de los espacios de ocio y restauración más emblemáticos de Valladolid. Todo un sitio de encuentro en el pasado en uno de los mejores hábitats.

Desde hace años se encuentra abandonado, pese a que ha habido proyectos para sacar adelante, finalmente nunca se han llevado a cabo. Hasta ahora, que parece que está más cerca de recuperar la actividad.

El Ayuntamiento ha culminado el trabajo desarrollado durante los últimos meses para encontrar una solución que permita reutilizar el edificio situado en el parque de Las Moreras y dispone ya de una iniciativa privada "muy avanzada" que pretende devolver el uso a un inmueble que lleva años cerrado y deteriorándose.

La propuesta se encuentra en la fase final de tramitación administrativa y, aunque el Consistorio evita desvelar el contenido del proyecto hasta completar todos los procedimientos legales, sostiene que permitirá revitalizar este enclave de la ribera del Pisuerga con nuevos servicios compatibles con el entorno natural.

Un símbolo del ocio vallisoletano

La recuperación de Los Álamos supone un nuevo intento por rescatar uno de los edificios más reconocibles de Las Moreras.

Durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, el restaurante fue uno de los puntos de encuentro de varias generaciones de vallisoletanos.

Sus terrazas, junto al río Pisuerga, acogieron celebraciones familiares, comidas y encuentros sociales en una época en la que el parque era uno de los principales espacios de ocio al aire libre de la ciudad.

Su cierre marcó el inicio de un progresivo deterioro del inmueble, que con el paso de los años se convirtió en uno de los ejemplos más visibles del abandono de patrimonio municipal en una de las zonas más transitadas de Valladolid.

Desde entonces, distintos gobiernos municipales han tratado de encontrar una fórmula que permitiera devolver la actividad al edificio sin éxito.

Según ha explicado el Ayuntamiento, el proyecto se encuentra ya “muy avanzado” desde el punto de vista administrativo.

Interior de las instalaciones. PSOEVA

Durante los últimos meses se han celebrado reuniones de coordinación entre los distintos servicios municipales y se han solicitado los informes técnicos y sectoriales necesarios para su desarrollo.

Entre ellos figura el informe preceptivo de la Confederación Hidrográfica del Duero, cuya recepción está todavía pendiente.

Una vez completados todos los trámites, el Consistorio iniciará el procedimiento administrativo correspondiente, que incluirá el periodo de información pública en el que podrán conocerse todos los detalles de la iniciativa.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, ha defendido la estrategia seguida por el equipo de Gobierno, basada, ha dicho, en trabajar "con discreción, rigor y responsabilidad" antes de anunciar proyectos.

"Hemos trabajado en silencio, buscando iniciativas y manteniendo todos los contactos necesarios hasta disponer de una propuesta sólida y viable. Hoy podemos decir que existe una iniciativa muy avanzada que permitirá reutilizar el edificio, activar este entorno y generar nuevos servicios para la ciudad. Esa es la diferencia entre anunciar proyectos y hacer que las cosas sucedan", ha afirmado.

El edil ha insistido en que todavía no corresponde hacer público el contenido concreto de la iniciativa mientras no finalice la tramitación administrativa, aunque ha asegurado que la solución "existe, está muy avanzada y podrá hacerse realidad en un plazo breve".

Cruce de reproches con el PSOE

El anuncio municipal llega acompañado de un nuevo enfrentamiento político sobre el futuro de Los Álamos.

Zarandona ha respondido a las críticas formuladas por el Grupo Municipal Socialista recordando que el anterior equipo de Gobierno dispuso de ocho años para resolver el futuro del inmueble sin conseguir materializar ninguna actuación.

"Resulta sorprendente que quienes durante ocho años no fueron capaces de resolver el futuro de Los Álamos pretendan ahora dar lecciones de gestión precisamente cuando este Ayuntamiento ha conseguido encontrar una alternativa viable para recuperar el edificio", ha señalado.

El concejal también ha acusado a los socialistas de realizar "notas de prensa veraniegas" sobre asuntos municipales sin conocer el trabajo desarrollado durante los últimos meses y ha contrapuesto la gestión del actual equipo de Gobierno a lo que considera "anuncios vacíos".

El PSOE denuncia la inacción

Y es que minutos antes, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Vélez, sostiene que durante el anterior mandato sí se impulsaron distintos procedimientos para sacar el edificio a concesión con el objetivo de devolverle una actividad que revitalizara esta zona de Las Moreras.

Sin embargo, la actividad del Ayuntamiento les ha dejado con la cara roja.

Según el PSOE, desde la llegada del actual equipo de Gobierno no se ha promovido ninguna iniciativa para resolver el futuro del inmueble, permitiendo que continúe deteriorándose.

"Han dejado pasar el tiempo mientras el edificio se deteriora cada día un poco más. Es la política del abandono y de la inacción que estamos viendo en demasiados espacios municipales", señalan los socialistas.