Desalojado el centro comercial Vallsur por una humareda tras un incendio en una tienda

Imagen del techo de la óptica que sufrió un incendio en Vallsur. @BomberosVLL X (antes Twitter)

El centro comercial Vallsur, en Valladolid, ha tenido que ser desalojado este jueves por la tarde después de que una intensa humareda se propagara por sus instalaciones tras un incendio ya extinguido en la óptica de la planta baja.

Según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León, el aviso se recibió a las 15.45 horas.

La llamada alertaba de la activación de los rociadores automáticos contra incendios debido al humo generado por el fuego, que ya había sido sofocado cuando se dio la voz de alarma.

No obstante, la humareda se extendió por distintas zonas del centro comercial, lo que motivó el desalojo preventivo de las instalaciones.

No consta que haya personas heridas ni afectadas por la inhalación de humo.

Tras recibir el aviso, la sala de operaciones del 1-1-2 movilizó a los Bomberos de Valladolid, la Policía Municipal y el Cuerpo Nacional de Policía. Asimismo, se informó a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que desplazó una ambulancia de soporte vital básico con carácter preventivo.

Los servicios de emergencia trabajan en la ventilación de las instalaciones y en la comprobación de que la situación quede completamente normalizada antes de permitir el acceso de nuevo al público.