Boecillo, dos décadas de jazz para transformar sus noches de agosto: "Las veladas crean un ambiente muy especial"

José Luis Gutiérrez durante una de sus actuaciones en las veladas de jazz de Boecillo el año pasado. Ayto Boecillo

Mientras la brisa de las noches veraniegas alivia los sofocos de la tarde y el mediodía, Boecillo (Valladolid) celebra al caer el sol, tres sábados durante el mes de agosto, sus icónicas Veladas de Jazz.

Una cita cultural y musical que ya se ha convertido en uno de los principales reclamos para vecinos y visitantes. Y que este año cumple el hito de alcanzar las dos décadas de trayectoria. Todo empezó cuando José Luis Gutiérrez, director musical del festival desde entonces, propuso al alcalde por aquel entonces, Pedro Luis, instaurar estas veladas para completar el calendario veraniego a los habitantes.

"Me consta que a Pedro Luis le gustaba mucho el jazz, pero en ese momento no sabían si iba a tener éxito y demás", recuerda la concejala de Cultura, Cristina Gil, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La iniciativa caló entre la población y no solo se consolidó entre los vecinos, sino que poco a poco comenzó a extenderse por el resto de la provincia de Valladolid y hoy en día hasta reciben visitantes de fuera para disfrutar de las jornadas en estas semanas.

"Al ser las noches de agosto, en un horario ya nocturno, es muy agradable sentarse a escuchar un poco de música", reconoce la edil responsable.

XX Veladas de Jazz

Este año es doblemente especial para Boecillo. Primero por el hito que supone consolidar 20 años de trayectoria. Y segundo porque las Veladas de Jazz es ya algo insustituible en el calendario cultural anual de la localidad.

Esta XX edición arrancó el pasado 1 de agosto, con Malecón 101 que presentó 'Habana Moments'. Centenares de personas se reunieron en el parque de El Tejar para disfrutar del jazz más puro y una entrañable y agradable noche de verano.

Cartel de las XX Veladas de Jazz de Boecillo. Ayto Boecillo

El sábado, 8 de agosto, a partir de las 22:00 (siempre a esta hora) será el turno de José Luis Gutiérrez y sus 'Clásicos Hispanoamericanos'. El director musical y fundador de la iniciativa regresará al escenario para mostrar sus habilidades en este género musical traído directamente desde Estados Unidos.

Las veladas las cerrará No Cantes Victoria y su propuesta 'Soul Funk' el próximo 22 de agosto. Liderados por la cantante y pianista Victoria Mesonero, disfrutarán también de otras figuras como Arturo Martín al piano, Raúl Becerra a la guitarra, Carlos Calzada al saxo, Felipe Arrúe a la batería y Francisco Rojo al bajo.

La historia de las veladas

Todo surgió como una propuesta para rellenar el calendario cultural. A pesar de que el jazz "no es muy comercial", desde sus inicios la respuesta del público fue positiva. "La gente sigue viniendo y disfrutando de la música", recalca la concejala de Cultura.

Las Veladas del Jazz siempre tienen lugar durante tres sábados de agosto. Habitualmente se suele recurrir a los dos primeros, haciendo un parón en el fin de semana que coincida con el 15 de agosto, para retomarlo y cerrarlo a la siguiente semana.

"El 15 de agosto coincide muchas veces con puente y fiestas en muchos pueblos cercanos. También es fiesta nacional y por eso lo solemos dejar libre", explica Cristina Gil.

La iniciativa siempre ha mantenido su esencia desde los inicios, ya que el formato, de la mano de José Luis Gutiérrez, ha sido continuamente el mismo.

Imagen de la primera actuación de las XX Veladas de Jazz de Boecillo. Ayto Boecillo

Por Boecillo han pasado tanto grupos nacionales como internacionales y el objetivo pasa por traer "variedad" cada año. Las actuaciones duran entre hora y cuarto y hora y media, aunque esto siempre dependerá de los grupos y sus propuestas.

Una actividad musical que, además de ser para todos los públicos, es accesible a cualquiera, ya que su acceso es libre y gratuito, en un espacio que cuenta con el aforo suficiente para acoger a todos los interesados.

"Hay gente que es muy fiel, que lleva los 20 años viniendo. Es un orgullo para nosotros", presume la concejala responsable de organizar la cita cada año.

Las veladas sirven, a su vez, como excusa y punto de destino para visitar una localidad que "siempre tiene algo que ofrecer". "Antes o después la gente puede ir a visitar nuestros destinos gastronómicos, bares y restaurantes", precisa la concejala.

La ocasión de este año merece doblemente la pena, primero por el hito que supone llegar a las dos décadas de vida. "Este año están siendo sobre todo entrañables y emocionantes. 20 años no son nada como dice el tango, pero en un municipio como el nuestro que no es muy grande y tiene que estar peleando, sí que es", subraya.

Con esta propuesta musical y cultural, esta localidad de la comarca de Tierra de Pinares se ha consolidado como el destino de interior referencia en lo que a los ritmos del jazz se refiere. Dos décadas de veladas que hacen de Boecillo una oportunidad única para convertir una noche de verano en una experiencia única.