Aldeamayor encumbra 40 años del resonar de sus dulzainas: "Un legado que hoy forma parte inseparable de la identidad"

Un año más y ya son 40, Aldeamayor de San Martín (Valladolid) volverá a acoger el certamen de dulzaina que organiza la Asociación de Música Tradicional Tierra de Pinares con motivo de las fiestas patronales en honor de San Roque.

Una cita cultural que es ya un insustituible en la localidad y que se ha convertido en una de las principales señas de identidad de este municipio vallisoletano. Tendrá lugar este sábado, 8 de agosto, a partir de las 20:30 horas en la Casa de Cultura Adolfo Suárez.

"Es un legado que hoy forma parte inseparable de la identidad cultural de la provincia de Valladolid", ha destacado el director técnico de la escuela y miembro de la asociación, Luis Ángel Fernández, durante la presentación en el Palacio Pimentel, sede de la Diputación.

En el acto han participado también la diputada de Educación y Cultura, Yolanda Burgoa, el alcalde de Aldeamayor de San Martín, Roberto Martínez, concejales de la Corporación municipal y miembros de la Asociación de Música Tradicional Tierra de Pinares.

Precisamente, Burgoa ha avanzado que este 40 aniversario del certamen servirá para conocer lo que ha sucedido "en torno a cuatro décadas de historia, trabajo, vocación y devoción" por el folklore y más en concreto por la dulzaina.

Durante el certamen, la asociación presentará, además, su tercer disco, llamado 'Ojo del mar'. "Es un proyecto profundamente colectivo en el que conviven varias generaciones de músicos", ha resaltado Fernández.

El alcalde del municipio ha destacado que la asociación es en la actualidad "una seña de identidad, parte de la cultura intrínseca del municipio". "Sin ellos no se entendería Aldeamayor igual", ha añadido.

Para esta ocasión, la participación no se limitará únicamente a músicos llegados de otras latitudes para mostrar el uso del instrumento, sino que tendrán especial protagonismo los artistas locales y la presentación en sociedad del disco de Tierra de Pinares.

Durante el certamen se interpretarán 12 de los 13 temas que componen la obra. Asimismo, también se proponen momentos de gran exclusividad musical, con hasta casi 20 músicos en escena, o instantes más íntimos como la 'Jota de Aldeamayor', una de las piezas icónicas del folklore local.

De esta forma, Aldeamayor de San Martín celebrará este sábado una "historia colectiva, que comenzó hace 40 años y que sigue sonando con la misma fuerza e ilusión que antes".

Un movimiento que representa "generaciones enteras de personas entendiendo y enseñando una forma de entender la música" y en torno a un instrumento que "muchos consideraban que estaba destinado a desaparecer, pero que un grupo de personas decidió que debía seguir vivo".

Así lo ha destacado el propio Luis Ángel Fernández, quien ha celebrado el "significado especial" que tendrá el certamen de este año y que servirá para hacer "una mirada hacia nuestro propio recorrido, una oportunidad para recordar de dónde venimos, para agradecer a quienes nos precedieron".

"Hemos querido ser una fuente permanente de música, conocimiento y tradición", ha zanjado el director técnico de la escuela Tierra de Pinares y miembro de la asociación.