El restaurante donde Dani Fernández disfruta de un día de verano: destacan las parrilladas de carne y las croquetas caseras

Dani Fernández se fotografía durante su presencia en el restaurante. Camping El Astral

Son días de vacaciones y de disfrutar. Por eso, hay que estar muy atento a las redes para comprobar los refugios favoritos de los famosos. En este caso, hemos encontrado uno que le gusta mucho a uno de los cantantes de moda.

Se trata de Dani Fernández, uno de los artistas españoles con mayor proyección del panorama musical actual, que ha elegido el restaurante Abrasador El Astral, en Tordesillas (Valladolid), para disfrutar de una comida durante su paso por la provincia.

Desde el propio establecimiento han querido agradecer públicamente la visita del artista a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de cariño.

"Gracias, Dani Fernández, por elegir nuestro restaurante. Ha sido un placer recibiros y compartir con vosotros un rato tan especial".

La presencia del intérprete de éxitos como Bailemos, Todo cambia o Me has invitado a bailar vuelve a poner el foco sobre un restaurante que se ha convertido en una parada habitual para numerosos viajeros, turistas y también personajes conocidos que recorren Castilla y León.

El de Alcázar de San Juan se ha mostrado tal y como es, y por supuesto, no ha faltado su camiseta del Atlético de Madrid, club del que es seguidor.

La visita de Dani Fernández llega apenas unos días después de que el actor Fernando Gil también pasara por el restaurante, donde fue recibido por el equipo del establecimiento.

Desde Abrasador El Astral destacaron entonces "su cercanía, su amabilidad y el detalle de permitirnos compartir este bonito recuerdo con nuestro equipo", consolidando una lista de clientes ilustres que han confiado en este espacio gastronómico de Tordesillas.

Ubicado dentro del Camping El Astral, un complejo turístico de cuatro estrellas con más de tres hectáreas de naturaleza, el restaurante se ha convertido en uno de los referentes gastronómicos de la comarca.

Su privilegiada ubicación, junto al río Duero y con acceso directo desde las principales autovías de Castilla y León, lo convierte en un punto estratégico tanto para quienes visitan Tordesillas como para quienes recorren la comunidad.

El complejo dispone de bungalows, parcelas para autocaravanas, piscina y amplias zonas verdes, mientras que el restaurante ofrece un comedor interior con capacidad para unas 50 personas y una amplia terraza que durante la temporada estival alcanza los 150 comensales.

Especialistas en carnes Abrasador

El restaurante, que forma parte de la cadena Abrasador desde hace años, destaca especialmente por una carta centrada en las carnes de crianza propia de ternera añoja y cerdo ibérico.

Entre sus propuestas más demandadas figuran las parrilladas de carne, los ibéricos, las croquetas caseras y una amplia selección de platos que se completa con ensaladas, pastas, pescados y postres.

Con una trayectoria que se remonta a la inauguración del Camping El Astral en 1982, el establecimiento mantiene la filosofía de ofrecer una experiencia gastronómica de calidad en un entorno natural, algo que continúa atrayendo tanto a clientes habituales como a visitantes de toda España.