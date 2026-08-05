Imponen 20 años de cárcel a los miembros de una red de drogas y prostitución en Valladolid mientras buscan a la cabecilla

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a más de 20 años de cárcel en total a dos miembros de una red de tráfico de drogas y prostitución con epicentro en la ciudad del Pisuerga, cuya cabecilla se encuentra en busca y captura tras ser declarada rebelde en marzo de 2026.

Los magistrados han condenado a la encargada de gestionar el piso donde se ejercía la prostitución y al novio de la líder de la trama, quien se encargaba de suministrar la droga a su pareja para posteriormente repartirla entre los clientes que la requerían al contratar los servicios sexuales.

La red captaba a las mujeres, principalmente, en Paraguay, país de origen de la encargada y la cabecilla del grupo criminal. Aunque en su gran mayoría llegaban a España a sabiendas de que ejercerían la prostitución, motivadas por las necesidades económicas, las condiciones en las que luego lo hacían no les habían sido informadas previamente.

Asimismo, la investigación policial, según el relato de hechos probados de la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, en el piso también se suministraba droga, especialmente cocaína, a los clientes que lo solicitaban.

Estas sustancias estupefacientes eran suministradas por la pareja de la cabecilla del grupo, que a su vez se servía de otro proveedor no identificado.

En febrero de 2026 se emitió un auto por parte de la Audiencia Provincial por el que se acordaba la busca y captura de la presunta líder del grupo, que fue finalmente declarada rebelde, es decir, en paradero desconocido, en marzo de este mismo año.

Mientras tanto, el novio de esta y la encargada del piso han permanecido en prisión provisional tras ser arrestados.

La Audiencia Provincial de Valladolid ha considerado a la encargada del piso autora de dos presuntos delitos de prostitución coactiva, uno de aprovechamiento de la prostitución ajena, uno de tráfico de drogas y uno de grupo criminal.

Por todos ellos, le impone una pena de prisión de 12 años y 8 meses. Por otro lado, el novio de la cabecilla ha sido condenado por un supuesto delito de tráfico de drogas, otro de blanqueo de capitales y uno de grupo criminal a siete años y medio de prisión.

Asimismo, se ha absuelto a otras dos personas para las que la Fiscalía Provincial solicitaba diversas penas de prisión al no quedar acreditada su participación en la trama.

Esta sentencia, en cualquier caso, todavía no es firme y contra la misma se puede presentar un recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).