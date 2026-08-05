Herida grave una mujer de unos 30 años atropellada en la zona de la calle de la Estación
En torno a las 8.18 horas de este miércoles en la calle de la Estación, concretamente frente al colegio San Fernando,
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Una mujer de unos 30 años ha resultado herida de gravedad tras ser atropellada en torno a las 8.18 horas de este miércoles en la calle de la Estación, concretamente frente al colegio San Fernando, en Valladolid capital.
Según informan desde el Servicio de Emergencias Castilla y León 112, fue la sala de operaciones quien trasladó el aviso a la Policía Local de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl, que movilizó hasta el lugar una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.
En estos momentos se desconoce el estado de la víctima, aunque según las primeras apreciaciones su pronóstico era de “grave”.