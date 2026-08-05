Herida grave una mujer de unos 30 años atropellada en la zona de la calle de la Estación

Una mujer de unos 30 años ha resultado herida de gravedad tras ser atropellada en torno a las 8.18 horas de este miércoles en la calle de la Estación, concretamente frente al colegio San Fernando, en Valladolid capital.

Según informan desde el Servicio de Emergencias Castilla y León 112, fue la sala de operaciones quien trasladó el aviso a la Policía Local de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl, que movilizó hasta el lugar una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En estos momentos se desconoce el estado de la víctima, aunque según las primeras apreciaciones su pronóstico era de “grave”.