Cigales saca el arte a la calle y propone dos fines de semana con visitas teatralizadas, circo, magia y música

Roberto Migallón, María del Val y Jaime Rodríguez presentan la XXI edición de El Arte está en la Calle de Cigales. EL ESPAÑOL de Castilla y León

Un año más y ya son 21, Cigales volverá a sacar las artes escénicas y la magia a sus plazas con la XXI Muestra El Arte Está en la Calle. Una cita que por segunda edición consecutiva se extenderá durante dos fines de semana, del 6 al 9 de agosto y el día 22 y 23 de este mismo mes.

La presentación de los actos ha tenido lugar este miércoles, 5 de agosto, en el Salón de Recepciones del Palacio Pimentel, sede de la Diputación de Valladolid, donde han participado el diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, el alcalde de Cigales, Jaime Rodríguez, y la concejala de Cultura, María del Val.

"Cigales busca acercar el teatro, el circo, la magia, la música y el humor a todos los públicos, promoviendo la cultura y dando a conocer las artes escénicas", ha subrayado Migallón.

Los espectáculos se sucederán durante estos dos fines de semana en la Plaza Mayor y el Parque Municipal. Escenarios que ofrecerán una programación "variada, atractiva y de gran calidad".

Junto a las artes escénicas y la magia, Cigales también propondrá combinar este apartado cultural con el patrimonio de la localidad. Así lo ha explicado el propio alcalde, quien se ha referido a las visitas teatralizadas que tendrán lugar antes de los espectáculos y descubrirán algunos personajes ilustres como Ana de Austria, José Bonaparte y Antonio Alcalde.

"El objetivo es tener un verano completo y ya después rematar con la Fiesta de la Vendimia, que es lo que marca el fin de la temporada estival", ha resaltado Jaime Rodríguez.

La encargada de presentar la programación ha sido la concejala de Cultura, quien ha destacado la apuesta por segundo año consecutivo por separar las artes escénicas de la magia.

De esta manera, el primer fin de semana, que se extiende hasta este jueves, se dedicará a los espectáculos circenses, teatrales y de música, mientras que los días 22 y 23 la magia será la protagonista.

La Villa del Clarete arrancará esta XXI edición de El Arte está en la Calle el jueves 6 de agosto con Clown y circo con Javi Javichi y su espectáculo 'Veló como el rayo', en la Plaza Mayor a partir de las 21:00 horas.

Para el viernes, a la misma hora y en el mismo escenario, el turno será para el grupo Luz de las delicias, mientras que el sábado, 8 de agosto, La Fam Teatre presenta 'Quimera', un espectáculo de teatro de calle itinerante con fuego.

Este primer fin de semana se cerrará el domingo a las 21:00, en el Parque Municipal, con la actuación de Thomas Potiron y su espectáculo 'Eléctrico' junto a Cristina Vega, una propuesta original que combina rock, pop y electrónica con el baile flamenco.

La magia llegará a Cigales el día 22 de agosto, con la actuación del mago local Fredy Varó en el Parque Municipal a las 21:00 horas, que propondrá al público asistente decidir lo que ocurrirá.

Las actividades se cerrarán el domingo, 23 de agosto, con Iván Santa Cruz en el Parque Municipal a partir de las 21:00 horas.

Las visitas teatralizadas, por su parte, se celebrarán los días 8,9, 22 y 23 de agosto a partir de las 19:30 horas con salida desde la Plaza Mayor.